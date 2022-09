Só gansos e águias na equipa que valeu vitória semanal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma aliança entre gansos e águias permitiu a Hélder Martins vencer o 1º prémio semanal da 3ª ronda da Liga Record 2022/23. O concorrente de Braga formou um onze utilizando apenas jogadores de duas equipas e atingiu os 83 pontos que lhe permitiram ser o melhor da jornada. Meia equipa, a parte defensiva, é toda do Casa Pia, que não sofreu golos nesta ronda. Do meio-campo para a frente são todos do Benfica, aos quais se juntou o treinador Roger Schmidt, que rendeu oito pontos.

Na classificação acumulada as distâncias entre os da frente são muito curtas, com Rui Henrique a liderar com apenas três pontos de vantagem.