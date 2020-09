Só quatro dos grandes entram no primeiro onze ideal

Apostar na equipa perfeita para cada jornada do campeonato é o grande desafio da Liga Record. Há que colocar as fichas nos jogadores mais produtivos e esperar que essa confiança dê frutos, mas acertar em cheio é tarefa para os grandes treinadores...





Mesmo no período experimentar até ao fecho do mercado - o nosso jogo arranca a valer na quarta jornada -, destacamos o onze ideal da primeira jornada, com destaque para o facto de apenas 'calçarem' quatro jogadores dos grandes, no caso Benfica e FC Porto, uma vez que o Sporting viu o jogo com o Gil Vicente adiado.Marco Pereira (Santa Clara/500.000) - 7 pontosAlex Telles (FC Porto/6.000.000) - 8 pontos; Ricardo Alves (Tondela/500.000) - 7 pontos; Grimaldo (Benfica/5.000.000) - 7 pontosSauer (Boavista/500.000) - 15 pontos; Sérgio Oliveira (FC Porto/3.000.000) - 7 pontos; Cafú Phete (Belenenses SAD/500.000) - 7 pontos; Meshino (Rio Ave/500.000) - 7 pontos; Pedro Nuno (Moreirense/750.000) - 7 pontosWaldschmidt (Benfica/4.000.000) - 9 pontos; Thiago Santana (Santa Clara/750.000) - 9 pontosSérgio Conceição (FC Porto) - 7 pontos97 pontos22 milhões