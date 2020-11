Só um guarda-redes dos três grandes está entre os melhores da Liga Record

Na hora de escolher o guarda-redes na Liga Record, muitos decidem apostar as fichas nos homens dos três grandes. Aliás, Vlachodimos é o mais comprado, mas está longe de ser o mais pontuado até agora. Aproveitamos a paragem do campeonato para olhar para o ranking de melhores guardiões até agora, apenas com um elemento dos três grandes no top 5!





Daniel Guimarães - Nacional - 17 pontosMatheus - Sp. Braga - 15 pontosAdán - Sporting - 13 pontosKieszek - Rio Ave - 13 pontosMateus Pasinato - Moreirense - 7 pontosKritciuk - Belenenses SAD - 4 pontosLeo Jardim - Rio Ave - 4 pontosMarchesín - FC Porto - 4 pontosVlachodimos - Benfica - 4 pontosAndré Moreira - Belenenses SAD - 3 pontos