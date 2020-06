Szymonek vale prémio semanal

Não é todas as semanas que se pode dizer isto, mas a aposta no Aves valeu o prémio semanal da 23ª ronda da Liga Record a Norberto Rego, treinador de bancada de Viana do Castelo, já bem habituado a estas andanças.

Nesta equipa tem por base jogadores do último classificado da 1ª Liga que, devido ao empate frente ao FC Porto, valeram bons pontos, principalmente o guardião Szymonek – o jogador da semana – que somou 16.

Para além do Aves, Norberto apostou bem em Kraev (marcou ao Marítimo) e ofereceu a braçadeira de capitão a Sporar, com este a corresponder com um golo. Os sete pontos de Jovane também foram importantes.