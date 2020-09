Tem espaço no orçamento para o Mustang?

O regresso de Ricardo Quaresma a Portugal foi uma das principais notícias neste defeso. O internacional português assinou por duas épocas pelo V. Guimarães e torna-se, desde logo, numa referência dos vimaranenses. De que forma é se vai mostrar na Liga Record? Resta saber se os treinadores do jogo interativo do nosso jornal vão apostar no Mustang.





À venda por 3,5 milhões de euros, Quaresma é o jogador mais caro do plantel liderado por Tiago Mendes, a par da jovem pérola Marcus Edwards. O 'top 5' fica completo por um trio que vale 1,5 milhões: Rochinha, André André e Pepelu.Quaresma - Avançado - 3,5 milhõesMarcus Edwards - Avançado - 3,5 milhõesRochinha - Avançado - 1,5 milhõesAndré André - Médio - 1,5 milhõesPepelu - Médio - 1,5 milhões