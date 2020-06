Thiago Santana decisivo na vitória de Emerson Barbosa

Emerson Barbosa, da Amadora, venceu o prémio semanal da 21ª ronda da Liga Record e não se importou de partilhar connosco o segredo do sucesso no concurso.

"Estou com 22 equipas, ou seja, tenho uma para cada clube da Liga. Por isso é que esta com que venci o prémio semanal tinha 10 jogadores do Santa Clara. Coloquei o Acuña porque não tinha a certeza de quem jogava entre dois médios dos açorianos. Resultou porque ganharam ao Sp. Braga mas também porque o Thiago Santana marcou dois golos e era o meu capitão, dobrou a pontuação", resumiu Emerson Barbosa.

Para o treinador de bancada, esta foi a primeira vez que terminou no topo da classificação semanal mas não foi o primeiro prémio. "Esta época já é o quarto semanal que ganho, mas o 1º lugar foi a estreia. Ganhei outro quando o V. Guimarães deu 5-0 ao Famalicão, por exemplo", recorda, rematando: "Também tenho três equipas a jogar para os prémios finais mas estou muito longe dos primeiros na classificação acumulada."