Thiago Santana, avançado do Santa Clara, é o Jogador da Semana da 20ª ronda da Liga Record, correspondente à 25ª jornada da 1ª Liga. O avançado da equipa açoriana foi decisivo ao marcar dois golos no 3-2 ao Sp. Braga, no regresso do campeonato, bis decisivo para abater os guerreiros do Minho.