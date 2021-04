Tondela dá prémio a José Martins

José Martins é o grande vencedor da 22ª ronda da Liga Record 2020/21.

O concorrente algarvio, um dos mais premiados no concurso, foi novamente o recordistas de pontos da semana e até venceu com uma margem considerável: 6 pontos de vantagem sobre António Amaro, de Beja, e também sobre o lisboeta Patrick Magalhães.

Residente em Portimão, José Martins utilizou dois jogadores do clube da terra, Dener e Beto, num onze dominado pelo Tondela, com cinco jogadores e com Mario González como capitão, facto que lhe valeu 28 pontos.