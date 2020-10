Últimos testes

Atenção treinadores de bancada: a 3ª jornada da Liga NOS, que começou ontem, é a última oportunidade para fazerem experiências nos plantéis da Liga Record. Depois desta ronda o campeonato pára, para os compromissos da Seleção Nacional, e quando voltar, no dia 18, já é a sério, ou seja, a pontuação começa a contar.

O mercado de transferências fecha na 3ª feira, dia 6, e a lista definitiva de jogadores para a primeira metade do concurso estará disponível online no dia 9, a partir das 12 horas. Assim, os concorrentes têm dois dias para pensarem em alterações nos plantéis, a partir do dia 9 até à hora do fecho das substituições para a primeira ronda do concurso. De qualquer forma, e convém sempre sublinhar este pormenor, quem não se conseguir inscrever a tempo da ronda inaugural não fica fora do jogo. Na Liga Record não há prazo de entrada e qualquer concorrente pode começar a jogar em qualquer altura da temporada.