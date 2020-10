Uma aposta por equipa: 'dicas' para o arranque da Liga Record

O arranque oficial da Liga Record está mesmo à espreita, com a quarta jornada do campeonato a marcar o pontapé de saída a valer do jogo interativo do nosso jornal. Se ainda não comprou a sua equipa, vá a correr fazê-lo aqui, mas deixamos já algumas dicas para quando for a altura de formar o seu plantel. Afinal de contas, é preciso contratar bem para atacar o título!





Nesse sentido, partilhamos uma aposta por equipa da Liga NOS. Claro que não se trata de uma ciência absoluta, pelo que podemos falhar, mas aqui ficam sugestões para atacar a 26.ª edição daBelenenses SAD -(defesa/750.000)Benfica -(avançado/4.000.000)Boavista -(médio/750.000)Famalicão -(médio/500.000)Farense -(médio/750.000)FC Porto -(defesa/1.500.000)Gil Vicente -(avançado/500.000)Marítimo -(avançado/750.000)Moreirense -(médio/500.000)Nacional -(avançado/500.000)P. Ferreira -(avançado/500.000)Portimonense -(médio/750.000)Rio Ave -(médio/750.000)Santa Clara -(guarda-redes/500.000)Sp. Braga -(avançado/4.500.000)Sporting -(defesa/2.500.000)Tondela -(médio/500.000)V. Guimarães -(defesa/1.000.000)