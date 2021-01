Vencedor do prémio semanal à boleia de Taremi e com desempate

Foi preciso ir ao orçamento gasto no onze para encontrar o vencedor da 10ª ronda da Liga Record, que diz respeito à 13ª jornada da Liga NOS. O grande premiado da semana foi o treinador Flávio Rodrigues, com a sua equipa ‘Semanal’, a somar os mesmos 97 pontos que uma das formações do concorrente Gonçalo Brálio. No entanto, o onze de Flávio custou 31,55 milhões de euros, enquanto o de Gonçalo foi de apenas mais... 200 mil.

Como seria de esperar, o ‘culpado’ do triunfo foi Taremi, avançado do FC Porto, que brilhou nesta ronda. Além disso, Flávio apostou em jogadores de Benfica, Sporting, Sp. Braga, V. Guimarães e P. Ferreira.