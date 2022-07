Alteradas posições de dois jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Atenção concorrentes. A primeira lista de jogadores para ajá está disponível e seguirá em permanente atualização até ao início de setembro, quando publicámos a lista definitiva para a primeira metade da época.Entretanto, já foi necessário fazer algumas correções, nomeadamente em relação à posição de dois jogadores que estava trocada. Enzo Fernández, do Benfica, é médio, e Pote, do Sporting, é avançado.Também já inserimos Matheus Reis e Nuno Santos, do Sporting, que não tinham código associado, assim como retirámos três jogadores que entretanto saíram dos respetivos clubes: Thales (Arouca), Duarte Carvalho (Estoril) e João Magno (P. Ferreira).Em atualização...