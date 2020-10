Saiba quem forma o melhor onze da terceira jornada

Ponto final no período experimental da Liga Record, com destaque para mais uma ronda marcada pelo poderio dos defesas. Bruno Viana, do Sp. Braga, foi o MVP, enquanto Nuno Mendes, Nanú e Aderllan Santos formaram a linha defensiva do onze ideal da terceira jornada. Consegue adivinhar quem são os outros jogadores da melhor equipa da ronda?





Matheus (Sp. Braga/1.000.000) - 9 pontosBruno Viana (Sp. Braga/1.500.000) - 15 pontos; Nuno Mendes (Sporting/2.500.000) - 10 pontos; Nanú (Marítimo/1.500.000) - 7 pontos; Aderllan (Rio Ave/750.000) - 7 pontosPizzi (Benfica/8.500.000) - 7 pontos; Angel Gomes (Boavista/750.000) - 7 pontos; Lucca (Farense/500.000) - 6 pontosSeferovic (Benfica/4.500.000) - 9 pontos; Rodrigo Pinho (Marítimo/750.000) - 9 pontos; Galeno (Sp. Braga/2.500.000) - 9 pontosCarlos Carvalhal (Sp. Braga) - 7 pontos102 pontos24,75milhões