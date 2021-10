Facebook, Instagram e Whatsapp com problemas a nível mundial

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp estão a registar problemas a nível mundial, de acordo com queixas de utilizadores feitas no portal Downdetector, segundo a agência Efe.

De acordo com a agência espanhola, utilizadores de países como os Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia, Grécia já registaram no portal Downdetector que estão a ter problemas.

Em Portugal, os problemas estão a ser sentidos sensivelmente desde as 16:30, constatou a agência Lusa relativamente ao Facebook e Instagram.

No caso da aplicação de troca de mensagens WhatsApp, quando os utilizadores enviam mensagens, aparece o ícone de um relógio e a mensagem não é enviada.