Feirense-Casa Pia, 1-1: Empate a justificar equilíbrio

O Feirense empatou este domingo (1-1) com o Casa Pia, em jogo da 14.ª jornada da 2.ª Liga, disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

A equipa de Filipe Rocha esteve em vantagem, com um golo de Edson Farias, aos 27 minutos, mas o Casa Pia foi rápido na resposta, chegando à igualdade aos 31, por Kenidy, que aproveitou uma falha defensiva para restabelecer a igualdade.

Numa primeira parte em que o equilíbrio predominou, foi o Casa Pia a dispor da primeira oportunidade de golo, num remate de Mateus que foi desviado pela defesa do Feirense e quase traía Caio Secco, aos 18 minutos.

A resposta da equipa 'fogaceira' surgiu pouco depois, após um remate de Christian na sequência de um livre, com a bola a sair ao lado da baliza, aos 22.

Mais audaz, o Feirense acabou por se colocar em vantagem aos 27 minutos, quando Camará isolou Edson Farias na área, com o médio a bater Vanderlaan com um remate cruzado.

O Casa Pia reagiu ao golo sofrido e alcançou o empate após uma falha de Caio Secco, já que o guarda-redes do Feirense socou a bola contra as costas de Kenidy, acabando por entrar na baliza, aos 31 minutos.

Na segunda parte, o equilíbrio voltou a ser a nota dominante, com o Feirense a mostrar-se mais acutilante, mas só aos 85 minutos João Victor obrigou Vanderlaan a uma grande defesa, com um cabeceamento colocado.

No minuto seguinte, o Feirense dispôs da melhor oportunidade para desfazer a igualdade, com João Victor a voltar a ser o protagonista, num remate que encontrou a barra da baliza do Casa Pia.

Até ao final da partida, o Casa Pia teve o discernimento para parar o ímpeto do Feirense, segurando o empate com muita concentração na sua linha defensiva.

Jogo disputado no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense-Casa Pia: 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Edson Farias, aos 27 minutos.

1-1, Kenidy, 31

Equipas:

Feirense: Caio Secco, Tiago Mesquita, Ícaro, Ricardo, Zé Ricardo, Cris (Ramires, 79) Christian, Edson Farias, Feliz (Diga, 86), Fábio Espinho (João Victor, 65) e Camará.

(Suplentes: Ricardo Benjamin, Diga, Ramires, Vítor Silva, Gui Ramos, Ruca e João Victor)

Treinador: Filipe Rocha.

Casa Pia: Vanderlaan, Joel, Lucas (Pedro Machado, 13), Caio Marcelo, Jorge Ribeiro, Kikas, Dantas, Mateus (João Coito, 79), Kenidy, Martim e Soutoura (Tharcysio, 63).

(Suplentes: Rafael Marques, Bruno Simão, Pedro Machado, João Coito, Jeka, Tharcysio e David Rosa)

Treinador: Ricardo Peres.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Machado (20), Caio Marcelo (45+2), Ícaro (56) e Martim (75).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.