Mercado a ferver: FIFA dá parecer a contratação do Benfica em dia que Higuaín 'mexe' com Europa

10h05:afirmou em entrevista à Fox que a decisão quanto ao seu futuro ainda não está tomada. "Não vou tomar nenhuma decisão precipitada, mas gostaria de a tomar o quanto antes", reiterou o médio do, que tem sido ligado aoe ao9h50:está perto de assinar pelo, avança a 'Gazzetta dello Sport'9h23:vai mesmo ser jogador do, segundo avança a Sky italiana. Aquela estação refere que os londrinos chegaram a acordo com apara o empréstimo do avançado, que esteve cedido aodesde o início da temporada.9h06: Oestá de olho em. Segundo o 'Daily Mail', os citizens já iniciaram conversações com opara contratar a jovem pérola por quem ofereceram 10 milhões de euros.8h45: Oquer renovar com, avança o 'The Sun'. O guarda-redes espanhol termina contrato a 30 de junho e o United quer assegurar uma renovação de "longa duração".- O avançado, que estava a trabalhar com equipa B do, chegou a acordo para r escindir o contrato com o clube , estando de regresso ao Bahrein, onde vai representar o- A renovação de Hernâni está em marcha e deve conhecer desenvolvimentos a breve trecho. O extremo, de 27 anos, encontra-se em final de contrato com o- Ooficializou ontem a contratação de Matías Lacava , médio venezuelano. O futebolista, de 16 anos, reforça a formação de juvenis dos encarnados. As águias só assinaram com o jovem jogador depois de terem recebido um parecer positivo da FIFA, já que se trata de um menor.- O sueco, de 12 anos, também esteve nos planos dos encarnados. No entanto, oteve de abrir mão do jogador, uma vez que a, jovem avançado turco de apenas 18 anos, ligado contratualmente ao, foi colocado na órbita do Benfica - O futuro denão deverá passar pela continuidade no, mas a verdade é que, enquanto não encontra uma solução para dar seguimento à carreira , continua a trabalhar integrado no plantel encarnado , com Svilar e Vlachodimos.é o jogador do momento noe até ao fecho do mercado de inverno a SAD vai estar em alerta para a eventualidade de poder surgir alguma proposta irrecusável, seja doou de algum dos tubarões ingleses que há muito cercaram o central, como sejam oe o- Ovai resolver até ao final do mês a dívida ao Racing Avellaneda por. Fonte oficial dos leões, contactada por, garante que a SAD acordou "pagar em janeiro" a última prestação da transferência do jogadorBom dia! Mais um dia para acompanhar a par e passo tudo o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional!