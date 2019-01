Mercado ferve: Ilori já está em Lisboa para assinar pelo Sporting

10h15 - Ooficializou a contratação do avançado chinês, proveniente do9h45 -parece estar de saída do comando técnico do, depois da derrota do fim-de-semana, com o. O jornal espanhol 'Marca' escreve queé o possível sucessor do treinador português.9h25 - A Sky Sports noticia esta manhã que oestá a negociar a transferência decom o. Os britânicos oferecem 23 milhões de euros pelo jogador.9h07 -, avançado do, pode estar perto de reforçar o, segundo avança o jornal "AS". O espanhol conta com apenas uma partida realizada pelos franceses nesta temporada e está à procura de minutos.9h03 -já avisou oque não pretende renova o contrato e, segundo o jornal francês L'Équipe, recusou uma proposta do. O médio, que termina contrato em junho, está na mira do9h01 - Segundo a imprensa inglesa desta manhã, oestará interessado em. O jogador renovou com omas não está a ter o protagonismo desejado na equipa treinada por8h55 -pode regressar a França. O avançado dovê o seu espaço de ação reduzido nos bleus com a chegada dee não descarta a possibilidade de mudar de ares.8h40 - Nohá a expectativa para ver o que acontece em relação a. O internacional português rescindiu com oe os turcos dão como certa a sua mudança para os dragões.vai jogar em Inglaterra. O avançado do, campeão da Europa por Portugal - tal como Jota, nos escalões de sub-17 e sub-19 -doe ser companheiro de equipa de, ex-V. Guimarães.por, apurou. O nosso jornal sabe que mais do que um emblema se mostrou disponível para chegar aos 20 milhões de euros e, nos últimos dias, um deles subiu ainda a oferta em mais cinco milhões. Ainda assim, o presidente encarnado resistiu a libertar João Filipe (mais conhecido por Jota), de apenas 19 anos. E a nenhuma das propostas foi dada esperança negocial.é um dos imbróglios que a SAD doainda vai tentar resolver até ao fecho deste mercado de inverno. O jogador aufere um ordenado bruto a rondar 1,8 milhões de euros e desde que chegou a Portugal, em 2016, só cumpriu 17 jogos pelo Sporting, sem ainda ter apontado qualquer golo. Emblemas turcos, gregos e holandeses já mostraram interesse no holandês.- Otambém já garantiu a contratação de(ex-Toluca) e(ex-Estoril), dois reforços queao longo do dia de hoje.já chegaram a acordo para a transferência de. O internacional sub-21 português chegou ontem à noite a Lisboa, e hoje vai realizar os testes médicos de forma a assinar um contrato válido para as próximas quatro temporadas e meia.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de transferências.