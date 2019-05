8h21: Segundo a imprensa espanhola,escolheupara substituirno plantel do. O avançado uruguaio, de 32 anos, não conseguiu ainda sair da sombra denopublica hoje uma grande entrevista exclusiva a, na qual contia tudo sobre a reconquista e o futuro do Benfica, não passando ao lado do tema João Félix : "Se não pagarem 120 milhões de euros fica mais um ano"- Incluído há alguns meses na lista de alvos do, tendo em vista a sua transferência a custo zero para o emblema de Istambul.é um dos nomes que otendo em vista o reforço do lado direito da defesa. O brasileiro, de 26 anos, pertence aos quadros do, do Brasil, que o cedeu nas duas últimas temporadas ao, extremo de 22 anos do, é também outro dos jogadores referenciados.- Oestá no encalço deparada equipa dena próxima época, apurou. O brasileiro, de 21 anos, que representa odesde as camadas jovens, já esteve na agenda dos dragões no verão do ano passado, mas uma lesão grave nos ligamentos do joelho direito acabou por levar a SAD a colocar o dossiê na gaveta., que defendeu opor empréstimo nos últimos seis meses,ao, pois a direção do clube alemão optou por não acionar a cláusula de opção de compra do passe, que estava fixada em 2,5 milhões de euros.- Em Alvalade, o acordo total porestá preso pelos. Tal comojá noticiou, leões ejá chegaram a um entendimento relativamente a verbas, fixando o negócio pelo médio brasileiro em 3 milhões de euros.- Ona próxima temporada. Esta é a solução pretendida pelos responsáveis benfiquistas e também pelos empresários do jogador, tendo em conta que este sabe que não terá espaço nas opções detem um contrato de empréstimo assinado com oaté ao final de 2020, mas este. Perante esta situação, oestá atento a todo o processo e, segundo a imprensa belga, já terá manifestado interesse em contar com os serviços do avançado argentino contratado pelono verão de 2018.- A inclusão deno plantel doé incerta, apesar de o extremo brasileiro ter assinado contrato por cinco temporadas e representar um investimento avultado. O jogador vai fazer a pré-temporada, mas, nesta altura,apurou quedetetou algumas lacunas no jogador, que está em final de contrato com o, dos Emirados Árabes.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mercado.