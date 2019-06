9h27: A novela 'de volta ao' tem este sábado mais um capítulo. Segundo o 'As', o tema está a dividir o clube catalão: o balneário aprova a chegada do internacional brasileiro, ao passo que a direção blaugrana tem muitas dúvidas...9h22:não vai deixar sair, segundo o 'La Gazzetta'. O croata tem 30 anos e um valor de mercado de 35 milhões de euros.9h17: Sai argentino... entra argentino. Em Itália, a imprensa desportiva dá hoje conta da possibilidade de uma troca entre(Inter) e(Juventus)8h40:, jogador doque na última época alinhou, por empéstimo, na, pode jogar na Alemanha na próxima época, segundo avança do diário espanhol 'As'. Os merengues estarão dispostos a aceitar 30 milhões de euros pelo seu passe.8h37: O diário catalão 'Sport' escreve esta manhã que oquer um lateral esquerdo e que o alvo é, jogador do. A cláusula de rescisão do contrato do defesa é de 60 milhões de euros, mas os catalães acreditam que podem contratá-lo por metade.8h32:quer levarpara o. O técnico trabalhou com o colombiano noe no. Os merengues detêm o passe do jogador e os bávaros têm opção de compra, por 42 milhões de euros. Segundo o Calciomercato, já houve uma reunião entree Ancelotti, mas ojá avisou que se o Bayern não acionar cláusula da compra, só o vende por 70 milhões.- A possibilidade deregressar ao, integrando o plantel B como referência de balneário e para o crescimento dos talentos mais jovens, colidiu com a intenção do central em continuar a competir no escalão principal- Oentrou em força na corrida pela contratação de, mas parece ter esbarrado nasdo extremo. De acordo com a imprensa turca, os representantes do internacional argelino dopediram um total de 20 milhões de euros para chegar a um acordo com o Fenerbahçe.não vai ser reforço do. O regresso do francês está fora de hipótese depois de ter sido confirmado pela SAD que o defesa-centralque lhe permitam suportar, pelo menos no imediato, a exigência do início de temporada do FC Porto.estádopara 2019/20 e, caso existam interessados em resgatá-lo do seu contrato até 2021, terão de mostrar-se dispostos a exercer a cláusula de rescisão, que se encontra cifrada nos 40 milhões de euros.- Stéphane Canard, agente de, confirma que opara receber na próxima temporada o lateral-direito francês, de 22 anos, do- Noprolongou o contrato por mais uma temporada no passado dia 21, num processo negocial que se traduziu num, de acordo com informações recolhidas por- Oanalisa quatro propostas por, apurouestá agora balançado no estudo das mesmas, não só porque mais do que uma atinge os 120 milhões de euros da cláusula, mas também porque outra prevê que o avançado, representado por Jorge Mendes, possa ficar na Luz por empréstimo em 2019/20. Mas o presidente está disposto a segurá-lo, oferecendo-lhe umlíquidos por ano – nessa condição, Félix seria o mais bem pago do plantel.- A SAD doquerde, médio que esta época jogou sobretudo na equipa de juniores (13 jogos e 1 golo), pese embora ter sido igualmente opção nos sub-23 e na equipa B.- Oquer renovar o contrato de, apurou. O nosso jornal sabe que as negociações com os representantes do jogador, havendo confiança de todas as partes de que, na próxima semana, o dossiê ficará resolvido.- Bom dia, seja bem vido a mais um dia de mercado de transferências.