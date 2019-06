08h20 - O jornal 'As' escreve esta manhã que onão tinha a intenção de contratar, mas apode fazer com que Josep Maria Bartomeu, líder dos catalães, mude de ideias. O 'Sport' adianta que otambém está na corrida e que o empresário que o levou para França, Pini Zahavi, está já no terreno para garantir o seu regresso a Espanha.08h17 - Oquer garantirantes do dia 1 de julho, dia em que oregressa ao trabalho. Quem o garante é o jornal 'Marca'.- Fonte próxima deconfirmou ao site Goal.com a informação que o nosso jornal havia avançado a meio da semana passada, ou seja, que "onunca foi opção para Brahimi".- Apesar de ter contrato com oaté 2021 e de estar blindado por uma cláusula de 40 milhões de euros,tem sido apontado como alvo do, mas o jogador disse a uma rádio no Brasil quesão dois processos muito adiantados e é provável quecomo jogadores domuito em breve.- A possibilidade doavançar para a contratação de, médio de 22 anos do, uma vez que o fecho deste dossiê está diretamente relacionado com a eventual venda de, extremo de 19 anos da, está também na agenda doe o. As duas partes, há já algum tempo, estão a dialogar tendo em vista não só a transferência do internacional sub-20, como a de, médio português que também poderá ser incluído na operação.- Depois de Cádiz,deve ser o próximo avançado a ser contratado pelo, num, avançado doque esteve cedido ao Rayo Vallecano,dopara a próxima época. O jogador está a ser negociado com os merengues há já algum tempo e as partes estão mais próximas de um acordo.- Numa altura em que o nome decontinua a fazer correr tinta tanto em Espanha como em Inglaterra, o, sabe. Oe o Atlético Madrid parece ser o destino mais provável.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências.