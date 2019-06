Marcos Senesi, central do San Lorenzo, está referenciado pelo Benfica para a nova temporada, mas só sairá por 10 milhões de euros. Ao que o nosso jornal apurou, é esse o valor pedido pelo clube argentino para a transferência do central de 22 anos.



- Luís Filipe Vieira já afirmou que não equaciona ir ao mercado para reforçar as laterais, mas o caso muda de figura se Grimaldo for transferido. A renovação do espanhol encontra-se num braço de ferro, face à resistência do novo empresário, e o português Mário Rui está na lista.



- Depois de terminado o período de cedência ao Nottingham Forest, Diogo Gonçalves está de volta ao Benfica, clube com que tem contrato até 2022.



Salvio tem em mãos uma oferta tentadora do Boca Juniors. Determinados em convencer o extremo a mudar-se da Luz para a Bombonera, os responsáveis do clube argentino melhoraram a proposta, de acordo com as informações apuradas por Record junto de fonte próxima do processo.



- A reformulação do plantel está em marcha e o Benfica dá também prioridade às saídas. Cervi e Zivkovic são jogadores que não devem continuar na próxima temporada e a SAD já trabalha na sua colocação.



- Jota tem como principal objetivo continuar a representar o Benfica na próxima temporada, mas pretende atuar com regularidade. Aos 20 anos, o avançado sente que não pode estar mais uma temporada na sombra dos habituais titulares e que tem de dar o salto, para não correr o risco de ver a carreira estagnar.



- A SAD do Sporting contava apresentar hoje Rosier mas, segundo foi possível apurar, tal poderá ainda não acontecer, devido às dúvidas que se mantêm em relação ao futuro de Mama Baldé.



- Lucas Robertone vai apresentar-se hoje no Vélez Sarsfield para discutir o seu futuro com a direção do clube argentino. O médio pretendido pelo Sporting falhou os primeiros treinos devido a uma deslocação a Itália onde foi tentar acelerar o seu processo de naturalização.



- Euclides Camacho, pai de Rafael Camacho, confirmou a possibilidade de o jovem jogador do Liverpool ruma a Alvalade. "O Sporting é uma boa possibilidade. O Rafael jogou lá oito anos. Regressar a um clube que conhece bem seria um pouco como voltar a casa", explicou a Record.



- A SAD do Sporting recebeu uma proposta de 20 milhões de euros do Tigres (México) para a transferência de Bas Dost, mas o negócio não avançou por vontade do jogador, que pretende prosseguir a carreira em Alvalade.



- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, acompanhe connosco tudo ao minuto. , central do, está referenciado pelopara a nova temporada, mas só sairá por 10 milhões de euros. Ao que o nosso jornal apurou, é esse o valor pedido pelo clube argentino para a transferência do central de 22 anos.já afirmou que não equaciona ir ao mercado para reforçar as laterais, mas o caso muda de figura sefor transferido. A renovação do espanhol encontra-se num braço de ferro, face à resistência do novo empresário, e o português- Depois de terminado o período de cedência aoestá de volta ao, clube com quetem em mãos uma oferta tentadora do. Determinados em convencer o extremo a mudar-se da Luz para a Bombonera, os responsáveis do clube argentino, de acordo com as informações apuradas porjunto de fonte próxima do processo.- A reformulação do plantel está em marcha e odá também prioridade às saídas.são jogadores que não devem continuar na próxima temporada e a SAD já trabalha na sua colocação.tem como principal objetivo continuar a representar ona próxima temporada, mas. Aos 20 anos, o avançado sente que não pode estar mais uma temporada na sombra dos habituais titulares e que tem de dar o salto, para não correr o risco de ver a carreira estagnar.- A SAD domas, segundo foi possível apurar, tal poderá ainda não acontecer, devido às dúvidas que se mantêm em relação ao futuro devai apresentar-se hoje noparacom a direção do clube argentino. O médio pretendido pelofalhou os primeiros treinos devido a uma deslocação a Itália onde foi tentar acelerar o seu processo de naturalização.- Euclides Camacho, pai de, confirmou a possibilidade de o jovem jogador doruma a Alvalade. "O. O Rafael jogou lá oito anos. Regressar a um clube que conhece bem seria um pouco como voltar a casa", explicou a- A SAD dorecebeu uma proposta de 20 milhões de euros do(México) para a transferência de, mas o, que pretende prosseguir a carreira em Alvalade.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, acompanhe connosco tudo ao minuto.

8h29 - O jornal catalão 'Sport' avança que oe oestão em conversações para o regresso deà Catalunha. Mas, adianta o mesmo jornal, dadas as más relações existentes entre os dois emblemas, quem está a levar a cabo as negociações são dois empresários ligados aos clubes, casos de Pini Zahavi e Kia Joorabchian.8h20 - O espanhol, aos 35 anos. Estava no, no Japão.- Segundo Catió Baldé, agente de, extremo de 24 anos do, a SAD do, valor considerado baixo quando comparado com as ofertas feitas pelo, os outros interessados na contratação do jogador.- Otentou contratarpor um valor inferior aos cinco milhões previstos na cláusula de opção de compra, mas onão cedeu e, neste momento, o guarda-redes encontra-se com oaguarda que oo chame. O médio só equaciona o regresso à Luz se tiver garantias que possa atuar com regularidade.vai para Madrid para representar o Atlético, mas, que vai prosseguir a formação no, onde é um jogador também muito bem cotado.