9h31 -queria uma cláusula de rescisão para assinar pelo atitude pela qual foi arrasado pelo antigo jogador9h20 - Oquer 65 milhões de euros pore onão passa dos 50, diz a 'Marca'.9h11 -, médio do Real Madrid, está fora dos planos do. O UOL Esporte deu conta de uma proposta apresentada pelos encarnados pelo jogador, de 26 anos, mas fonte oficial das águias desmentiu8h47 -está perto de assinar pelamas quer impor uma cláusula no contrato para ultrapassar um recorde de8h39 -procura reforçar a Roma, muito ativa no mercado. Segundo a imprensa italiana, os dirigentes ultimam a cedência depor parte do Betis e negoceiam ainda a contratação do guarda-redes Pau López ao clube de William Carvalho. Já a troca de Manolas por Diawara com o Nápoles ficará fechada nos próximos dias. Fonseca viu ainda El Shaarawy recusar a transferência para o Shanghai Shenhua.8h36 -, ex-adjunto de José Mourinho e atual técnico do Al-Duhail, é um dos candidatos à sucessão de Rafa Benítez no Newcastle. Patrick Vieira é apontado como favorito.8h35 -acordaram a transferência a título definitivo depara Londres, por cerca de 45 milhões de euros. Apesar da proibição de contratar, imposta pela UEFA, o negócio pode avançar, pois o croata já estava nos blues por empréstimo.8h34 -avançado de 23 anos, foi emprestado pelo Fortuna Sittard aos gregos do8h33 - Depois dosurge agora o interesse doem, que esteve cedido pelo Real Madrid ao Bayern.08h24 - fechou a porta ao. O clube inglês, que procura um sucessor para Rafa Benítez, tem o técnico do FC Porto numa lista restrita de três nomes desejados para tomar as rédeas da equipa, mas, segundo apurou, foi informado de que Sérgio Conceição não está interessado em mudar-se para o St. James Park neste momento.08h23 - O terceiro reforço queanunciou que deverá ser oficializado nas próximas horas , que está apenas preso por pequenos detalhes. O Sporting, através do seu diretor desportivo Hugo Viana, já tem tudo acordado com o Internacional de Porto Alegre, emblema brasileiro detentor do passe do médio de 24 anos que deu nas vistas na última temporada ao serviço do Belenenses SAD08h22 - O Benfica vai fechar a transferência depara o Atlético Madrid antes de concluir o dossiê relativo à contratação deapurou Record. Isto não quer dizer que a SAD encarnada não esteja a trabalhar na vinda do avançado espanhol. Pelo contrário, o processo tem conhecido avanços8h10 -, alvo do FCneste mercado de transferências com o qual os dragões conseguiram já um pré-acordo tendo em vista a sua mudança para o Dragão, motivou a abertura de um processo negocial com o Al-Duhail . E as últimas informações apontam a que a preferência do emblema do Qatar passe por uma transferência em definitivo, com partilha dos direitos económicos sobre o jogador, em contraponto com o cenário de empréstimo.