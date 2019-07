8h35 -está sem treinar desde dezembro de 2018 e terá recebido agora uma proposta vinda da, mas que acabou por rejeitar. Segundo o ‘The Guardian’, o técnico, de 56 anos, terá recusado uma oferta milionária do Grupo Guangzhou Evergrande para que se tornasse selecionador chinês. A publicação garante que o Special One não terá intenção de rumar a uma seleção... para já.8h33 - O guarda-redes, de 19 anos, vai ser cedido pelo Everton ao Reading, onde será orientado por José Gomes.8h30 - Mino Raiola, empresário derevelou que o futebolista do United pretende deixar Inglaterra. "Toda a gente sabe a vontade de Pogba sair e ele já disse isso ao clube", garantiu.8h29 - O ‘Sport Mediaset’ avança que o Milan oferece André Silva e 15 milhões de euros ao Wolves para adquirir, de 22 anos.8h25 - O ‘Bild’ diz quevai renovar com oaté 2023.8h20 - está entre as opções dopara o reforço da baliza. A Real Sociedad sabe que o guarda-redes integra as cogitações dos azuis e brancos e aguarda por um sinal dos representantes do argentino quanto à possibilidade de haver negócio depois de não terem sido consumadas as aproximações de Nápoles e Monaco nas últimas semanas.8h13 - Com o desenrolar da pré-época,começa a tomar as primeiras decisões relativamente aos jogadores em mãos. Nesse sentido, não entram nos planos e trabalham à parte com os restantes dispensados8h11 - A SAD doestá totalmente tranquila em relação à contratação de. Os dirigentes leoninos têm a convicção de que cumpriram todas as normas e, por isso, mantêm-se à margem da divergência entre o Belenenses SAD e o Internacional de Porto Alegre, que até motivou uma queixa na FIFA por parte dos azuis.8h10 - Chegou, viu e... convenceu os colegas. Este parece ser o resumo dos primeiros dois dias decomo jogador benfiquista, pois ao que Record apurou, os companheiros de equipa ficaram bastante agradados com aquilo que o avançado apresentou nos primeiros três treinos.Bom dia! Arrancamos agora o acompanhamento de mais um dia de mercado. Fique connosco e saiba tudo o que se passa num dia em que Griezmann é grande destaque em Espanha. A polémica promete continuar.