9h17 - O jornal inglês 'The Telegraph' escreve quejá aceitou renovar com o: fica mais 6 anos em Old Trafford e passa a ser o guarda-redes mais bem pago do Mundo, auferindo 21 milhões de euros por época.8h41 -para falar de. "Se ele sair amanhã, tanto melhor", disse o treinador do, que não convocou o avançado galês para ona International Champions Cup.8h30 - O brasileiro, diretor desportivo do, garantiu ao jornal francês 'Le Parisien' que onão apresentou até ao momento qualquer proposta por- Oe oestão perto de chegar a acordo paraser transferido em definitivo para o emblema dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a imprensa peruana, as águias poderão receber já 9,2 milhões de euros - Oquer ter, no sábado. Do ponto de vista azul e branco, este é o timing ideal para a conclusão de um processo negocial no qual a SAD está empenhada, mas, até pela planificação da pré-época do, os responsáveis estão preparados para levar o jogo de paciência pelo alemão até ao limite do razoável.é um trunfo que otem na manga para ativar no caso de ser necessário acelerar a recomposição do meio-campo. Trata-se de um, que completa 20 anos em agosto e atua há duas temporadas nos seniores do, da Alemanha.é um dos jogadores que pode abandonar odurante a janela de transferências, dado que não será opção indiscutível para Marcel Keizer. O extremo tem várias possibilidades em aberto e já motivou oe oa avançarem com propostas de empréstimo, em que estará prevista uma opção de compra.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferênicas, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações.