09h38 - A boa exibição dediante do Tottenham reforçou as suas hipóteses de permanecer na. Ainda assim, a saída continua em cima da mesa e asurge na 'pole position' em caso de adeus aos bianconeri.9h31 - As principais contratações nas cinco grandes ligas primam pela juventude. Confiraquem são as apostas de futuro no 'Big Five'.9h28 - A 'Gazzetta dello Sport' revela que está em marcha uma operação de saída no, por Icardi, Nainggolan e Perisic, futebolistas que, contudo, perderam algum valor de mercado nos últimos tempos.8h28 - O, que terminou contrato com o, passa pelo, do Qatar. .8h24 - A notícia surgiu domingo e continua a ter eco na imprensa internacional: oterá oferecido o passe de, mais 90 milhões de euros, aopor. Será suficiente para convencer o campeão francês?8h20 - Uma pessoa próxima de, que não se identificou, contou ao jornal 'As' que a contratação do francês dopor parte doestá a ser trabalhada. A primeira tentativa dos merengues será feita a 8 de agosto, dia em que fecha o mercado de transerências em Inglaterra.8h17 - O jornal 'As' dá conta queé a segunda 'pedra no sapato' do, depois de. O colombiano, que esteve emprestado ao, está de regresso aos merengues mas não entra nas contas depara a próxima época. Oquer o empréstimo, mas os merengues só equacionam a venda. Otambém está interessado.8h14 - Em Espanha o jornal 'Marca' escreve que oestá muito perto de ocntratar o médio francês de 26 anos,, do- O representante de, responsável por encontrar colocação para o médio-ofensivo dispensado peloos responsáveis do, mas a resposta por parte do treinador da formação argentina, Diego Cocca, foi negativa.- Para colmatar a possível saída deneste verão, o alvo definido pelo. Trata-se de um jovem médio de 18 anos que tem dado nas vistas noe deverá chegar a Alvalade devido à parceria com o. Em Inglaterra referem que oe que ficará confirmado durante esta semana.- Opore está a preparar uma proposta de 62 milhões de euros, de forma a convencer a direção presidida por Frederico Varandas a vender o capitão do- Ojá está àpara reforçar a baliza de imediato. A ideia é que Bruno Lage possa ter à sua disposição um guardião para lutar pela titularidade com