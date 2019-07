9h18 -, presidente do, não quis comentar o futuro de. "É jogador do PSG, um clube que respeitamos muito", disse, apenas, numa entrevista à Rádio Montecarlo.9h14 - A imprensa inglesa noticia este sábado queaceitou transferir-se para o. O avançado argentino daterá tido antes uma conversa com o treinador dos bianconeri,9h04 -, dono do, acusoude "só pensar em dinheiro", acrescentando que o clube foi o que menos lhe interessou na hora de decidir o seu futuro. Benítez deixou os ingleses e assinou pelos chineses do, onde aufere 13 milhões de euros.8h45 - Em Espanha garantem que o empresário dejá acertou um contrato de três anos com os chineses do. O galês vai receber 25 milhões de euros por época e o20 milhões pela transferência.- O negócio que tornarájogador doe, depois, reforço do, ao abrigo do protocolo celebrado entre leões e citizens, poderá, segundo informações recolhidas por, atingir os 22 milhões de euros e estará muito perto de ser concretizado. Mas o treinador do Vélez Sarsfield considera quemais um ano no clube argentino...continua a ser uma das possibilidades parado, agora treinado pelo português, embora não seja a primeira escolha dos helénicos, de acordo com informações recolhidas pordo(2ª liga espanhola) e do(SuperLiga Turca).não entra nas contas dee está emcom o. O negócio vai permitir aoa poupar uma verba interessante já na presente época: 2 milhões de euros, valor bruto que o médio aufere anualmente em Alvalade., avançado do, 18 anos,de vários tubarões europeus, com oà cabeça.- Ouma oferta de 35 milhões de euros por, sabevai integrar o lote de jogadores mais bem pagos do plantel do Benfica, passando a receber cerca de 2,5 milhões de euros líquidos por época, apurou. Ocom o empresário do jogador, Jorge Mendes, e o jovem de 22 anos vê assim consumada uma contrapartida que desejava ver incluída para elevar a sua cláusula de rescisão dos 60 para os 88 milhões de euros.com onos próximos dias. Ao queapurou, depois de um longo processo negocial, as bases do acordo estão finalmente alcançadas, restando agora limar algumas arestas para que tudo possa passar ao papel e o jovem, de 20 anos, assine o novo vínculo.- Não obstante o facto deter contrato com oaté 2021, é público que o avançado, de 28 anos, tem o desejo assumido de jogar na Premier League e ainda ontem foi noticiado pelo Footmercato que oe opara o contratar, um valor ainda assim abaixo da cláusula de rescisão (35 milhões)., camisola 8 dodo México e pilar da seleção colombiana de Carlos Queiroz,para reforçar o meio-campo do- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde acompanharemos ao minuto todos os rumores e confirmações.