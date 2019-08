9h09:descarta o: a Gazzetta garante que não sai doe já deu nega ao emblema italiano8h57: Ofaz nova investida por Correa, do8h35: O Corriere dello Sport avança hoje que oquer assegurare mete-se ao barulho na 'guerra' entrepelo argentino8h33: Aestá de olho em, lateral esquerdo de 19 anos da 'cantera' do, escreve a Marca8h18: Ovai avançar com uma oferta de 70 milhões por, avançado do, segundo o Daily Mail8h10: Otem um acordo praticamente fechafo com o extremo jamaicano doé o novo alvo dopara a baliza, depois de falhada a contratação de Mattia Perin à Juventus. Após avaliação do mercado, os encarnados, sabe, vão avançar para a contratação do guarda-redes húngaro , que pertence aos quadros do Leipzig.- Ogarantiu ajovem de 16 anos que pertencia aos quadros dos húngaros do Honvédestá na Turquia e, ao que tudo indica, hoje será oficializado como reforço do Trabzonspor em 2019/20 - Ocontinua atento à situação de. Apesar das exigências financeiras do, clube ao qual o alemão, de 23 anos, está vinculado, as águias ainda não desistiram do avançado - Enquantotenta encontrar um caminho para sair do, o compatriotaentrou pela porta grande no emblema milanês. O jogador fez os habituais testes médicos e terá já rubricado um acordo válido por cinco épocas , sendo oficializado ao longo do dia de hojetem sido alvo de algumas abordagens de clubes, que pretendem saber as condições para o contratar, apurou o nosso jornal, ainda que não tenha recebido qualquer proposta - As notícias relativas à saída de Bruno Fernandes para o Manchester United na próxima semana estão a obrigar o Sporting a precaver-se. O jogador escolhido para colmatar uma eventual saída do capitão está há muito identificado. É, médio-ofensivo doque está consciente do interesse leonino e pretende iniciar a carreira na Europa., contratado aono início da temporada, deverá deixar a Luz . O avançado tem algumas propostas e está a analisar a melhor solução.- Osaiu da corrida por. De acordo com informações recolhidas porjunto de fonte próxima deste processo, as negociações entre as partes não chegaram a bom porto Bom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia e acompanhe tudo o que se passa no mercado de transferências nacional e internacional