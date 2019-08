9h24: A 'La Gazzetta dello Sport' avança que oestá prestes a fechar o acordo com opor9h12:, sem clube, pode tornar-se reforço danas próximas horas.também está na lista.8h30:quer 'castigar' o: segundo o 'Mirror', o emblema londrino vai renegociar o contrato com o médio, com uma melhoria de salário, mas o jogador não irá sequer responder uma vez que quer sair a custo zero no próximo mercado de verão. Tudo porque o Tottenham não o terá deixado sair para o Real Madrid nesta janela de transferências... Já o 'The Sun' garante que os merengues vão fazer uma última tentativa para conseguir Eriksen e avanlam com nova proposta de 65 milhões de euros Fundo que financiou a contratação de João Félix peloprospera: 23 Capital permitiu também ao Benfica antecipar cerca de 100 milhões de euros da receita do seu contrato televisivo com a NOS- O problema aberto nopelapoderia ser solucionado com o regresso de... Slimani , uma vez que o argelino não entra nos planos do Leicester.viuao vivo: italianos têm o maliano na agenda e estiveram ontem no Dragão a ver de perto a sua prestação - A prioridade em Alvalade passa por contratar mais um avançado, mas os responsáveis dotambém apontam à contratação de mais um extremo , até porque Acuña poderá sair se chegar uma oferta no valor de 20 milhões de euros.- Assim que for confirmada a transferência de Bas Dost para o Eintracht Frankfurt, a SAD dovai ultimar a contratação de mais um avançado , que terá a difícil tarefa de fazer esquecer o internacional holandês.Bom dia! Fique connosco ao longo de mais um dia para acompanhar tudo o que se passa no mercado de transferências!