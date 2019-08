9h23 - A imprensa espanhola insiste em Neymar e há quem considere que o brasileiro pode ser a solução para o Real Madrid, que ontem voltou a não conseguir vencer 8h43 - Segundo o 'Mirror' o Paris Saint-Germain estará a preparar uma proposta de 110 milhões de euros pelo avançado do Crystal Palace, Wilfried Zaha , de 26 anos. O futebolista da Costa do Marfim é visto como possível substituto de Neymar, cujo futuro continua incerto - O Sporting não quer vender e a Fiorentina não quer desistir. Raphinha continua na mira do clube italiano : o treinador Vincenzo Montella já reconheceu publicamente o interesse no brasileiro, de 22 anos, assim como o diretor desportivo, Daniele Pradè.Ainda o Manchester United mas agora em termos de saídas. De acordo com o jornal 'The Guardian', os responsáveis dos red devils e o Inter retomam, esta segunda-feira, as negociações para um acordo de empréstimo de Alexis Sánchez.- A imprensa britânica refere que o Manchester United, que voltou a não ganhar este fim de semana , já está a pensar no mercado de janeiro, com o médio do Leicester, James Maddison, de 22 anos, a ser alvo de interesse. O negócio poderá rondar valores na ordem dos 88 milhões de euros.Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!