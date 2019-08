10h04: O 'As' escreve que a saída dedo Valencia para odeverá ficar resolvida entre hoje e amanhã9h35:não foi chamado para o jogo entree Toulouse (vitória da formação parisiense por 4-0) e ficou por casa a assistir ao encontro... que se disputava à mesma hora que o-Betis e ao qual esteve igualmente muito ativo. O 'As' avança que o brasileiro colocou vários likes nas publicações de Instagram de Sergi Roberto e de Griezmann9h2: O 'Daily Mail' avança que otem, guarda-redes do Dinamo Zagreb, na mira para substituir8h49: O 'Sport' escreve hoje quereuniram-se a semana passada para falar de uma possível transferência de8h32: Wanda Nara, mulher e empresária de, garantiu no programa Tiki Taka que o jogador vai continuar o"Ele não recusou o Nápoles, ele recusou qualquer coisa que o tirasse do Inter. Houve oportunidades que nenhum futebolista do mundo recusaria e ele disse não de forma a ficar no Inter", afirmou.Icardi has not refused Napoli but anything apart from staying at Inter. There were opportunities that no footballer in the world would have refused but he said no so that he would stay at Inter."8h31: O chileno, Ex-Boca Juniors e Inter, vais ser oficializado pelonas próximas horas.8h29:faz parte das contas de Lampard e quer sair do8h20: A Sky Italia avança que o avançado espanholpode estar perto de reforçar o- O guarda-redese o avançadopoderão estar na porta de saída do, devido a episódios que os terão colocado sob alçada disciplinar, além de algum sub-rendimento.- A transferência de Bas Dost deve ficar concluída hoje. O jogador já está na Alemanha e vai realizar os exames médicos de forma a finalizar a saída para o Eintracht de Frankfurt,Bom dia! Fique connosco ao longo do dia e acompanhe a par e passo tudo o que se passa em mais um mercado de transferências.