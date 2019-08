8h31 - O 'As' escreve que o Milan pediu ao Atlético Madrid o empréstimo de Ángel Correa.8h30 - Em Espanha diz-se que a negociação docom oporentrou na reta final. O passe de Ousmane Dembélé pode ser incluído no acordo.8h27 - Depois deter falado da pssibilidade depermanecer no, agora a imprensa italiana relata que o jogador reuniu-se com os dirigentes do clube para lhes comunicar o desejo de ficar.8h24 - O jornal 'Marca' escreve esta manhã quecontinua a ser a prioridade depara reforçar o. O jornal adianta que o médio francês quer trocar o Old Trafford pelo Santiago Bernabéu, o problema são os 200 milhões de euros pedidos pelos dirigentes do- O lote de interessados emconheceu um novo ‘membro’: oem receber o jogador de 23 anos por empréstimo e já encetou contactos com ono sentido de agilizar as negociações.- O, comandado porna contratação de, apurou. O campeão da Arábia Saudita pretende levar o extremo brasileiro, por empréstimo do- Oreavivou o interesse empara colmatar a eventual saída depara o, mas a intenção do clube che está longe de se revelar simples, uma vez que onão abre mão do seu avançado por menos de 30 milhões de euros. Lei mais- O fecho do mercado de transferências em Inglaterraa continuidade deno. Oainda vai reforçar o seu plantel e um dos nomes que estão no topo da lista merengue é o do capitão dos leões.- O interesse dona cedência de, por empréstimo, até ao final da temporada,, apesar de, ao queapurou, o processo entre o clube francês e onão ter conhecido grandes desenvolvimentos nas últimas horas.- Estáestá a continuidade de, cobiçado pela. Onão deixa sair o jogador por menos de 30 milhões de euros e o clube transalpino não está disposto a pagar tanto.- Otem menos de uma semana parapara os futebolistas que Marcel Keizer dispensou antes do arranque da pré-temporada. São os casos deou- Oestá em contrarelógio para conseguir contratar mais um extremo e um avançado até segunda-feira. Um dos jogadores que permanece nos planos da SAD é, jovem brasileiro que pertence ao. No entanto, este negócio só avançará caso seja possível transferir. Saiba tudo- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique connosco!