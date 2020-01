ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola ??



?? https://t.co/caS3ZKiNMA#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/taNXbltxV5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2019

ÚLTIMA HORA | Mario Mandzukic está pasando el reconocimiento médico con el Al-Duhail de Qatar. Su salida de la Juventus en este mercado invernal está hecha.pic.twitter.com/l1SG1EaImZ — La Voz del Calcio (@LaVozdelCalcio) December 22, 2019

HABEMUS TÉCNICO! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até o final de 2020. Seja bem-vindo, professor! ? pic.twitter.com/X90eFft7BJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

Fi de l'etapa de Pablo Machín



El club ha decidit cessar el sorià de les seves responsabilitats com a entrenador del primer equip



Gràcies per la teva implicació i sort en el futur



https://t.co/15bmykw1wN#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/TT5YKrEba9 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 23, 2019

Christian Gourcuff jusqu'en 2021 !



Le FC Nantes est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Christian Gourcuff, pour une saison supplémentaire. L’entraîneur des Jaune et Vert est désormais lié à l'octuple champion de France, jusqu’en 2021.https://t.co/iERVkp3unk — FC Nantes (@FCNantes) December 23, 2019

22h52 - De acordo com a imprensa inglesa,afirmou, esta segunda-feira, que vai tentar convencer "o bom amigo"a rumar ao20h07 - Aanunciou, esta segunda-feira,como o novo treinador da 'La Viola'. O técnico italiano, de 55 anos, sucede assimno comando técnico da equipa, sendo que a sua apresentação está prevista para o próximo dia 28. Durante a sua carreira, Giuseppe Iachini já orientou clubes como a Sampdoria, Palermo, Sassuolo, Udinese e Empoli.19h55 -é prioridade do, adianta o 'AS'. O clube che está a tentar o regresso do lateral-direito, tentando o empréstimo junto do18h41 -poderá estar muito perto de assinar contrato com o, equipa orientada por. O avançado croata, de 33 anos, tem contrato com a Juventus até 2021 mas, de acordo com a imprensa internacional, poderá sair por uma verba a rondar os. O avançado da 'Vecchia Signora' foi visto, este domingo, no Qatar, onde terá supostamente realizado os habituais exames médicos.18h35 - O diário 'The Sun' avança, na edição online desta segunda-feira, que o internacional inglêsé pretendido para reforçar o, da MLS. De acordo com a mesma publicação,, antigo jogador de Manchester United e Real Madrid, entre outros, terá tido uma conversa particular com o guarda-redes do, que o teráa ingressar a equipa norte-americana na18h28 -poderá abrir os cordões à bolsa neste mercado de inverno. De acordo com a imprensa internacional, os parisienses estão interessados na contratação do internacional brasileiro. O médio encontra-se nos italianos do AC Milan e pode sair por valores a rondar os18h01 -, guarda-redes italiano da Juventus, poderá estar de regresso ao. Segundo avança a 'La Gazzetta dello Sport', o guardião de 27 anos, que esteve com um pé no Benfica no início desta temporada, pode voltar à formação griffone neste inverno,17h39 -coloca um ponto final na sua ligação aos holandeses do. O internacional japonês, de 33 anos,contrato com o clube após meia temporada sem grande utilização - realizou apenas quatro partidas. Honda, como é conhecido no mundo do futebol, está agorapor qualquer clube.16h57 - Oestá interessado em contratarao Crystal Palace, de acordo com o 'AS'. O guarda-redes espanhol, de 32 anos, tem estado em foco nesta edição da Premier League.15h10: António Silva Campos reuniu-se esta manhã com, dois dias depois do treinador doter anunciado que ia apresentar a demissão. "Ele está muito magoado com o futebol português ", afirmou14h16: OFICIAL: Oconfirmou esta segunda-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, ter chegado a acordo compara um contrato válido por uma temporada.13h40:é o novo treinador do Sp. Braga sabe que o até agora treinador dos Sub-23 dos minhotos assinou por duas épocas e meia, uma decisão tomada por António Salvador há uma semana.13h31:, avançado brasileiro ex-FC Porto, pode estar de regresso à Europa para representar no Espanyol , segundo as informações do diário espanhol 'Sport'.12h14: OFICIAL:11h23: O 'Mundo Deportivo' insiste hoje no interesse deemmas o negócio, tal como referido anteriormente , não se afigura fácil...10h35: O 'L'Equipe' dá conta de que o futuro denocontinua em aberto, mesmo depois da goleada do fim de semana diante do Lille. O técnico português tem sido alvo de algumas críticas nas últimas semanas devido aos maus resultados e a imprensa gaulesa já apontou os nomes de Marcelo Gallardo, Laurent Blanc e Marcelino ao cargo.10h33: O 'Sport' dá conta de que oestá disponível para deixarsair no mercado de inverno, mas apenas a título de empréstimo.10h30: Informações vindas de Itália dão conta de que anão conta com, jogador croata que está nos italianos cedido pelo10h27: Mesmo estando em final de contrato,não sairá dono mercado de inverno, segundo aponta a imprensa inglesa. O médio ex-Benfica, lembre-se, é pretendido pelo Atlético Madrid e também por várias equipas italianas.10h20: Oacaba de anunciar o despedimento de. No comando técnico dos catalães desde inícios de outubro, o treinador resistiu apenas pouco mais de dois meses e meio no cargo, isto depois de em 15 partidas ter apenas conseguido quatro vitórias e três empates.10h02: Escreve a 'La Gazzetta dello Sport' que está em vista uma 'troca de cromos' entree ojá em janeiro: os napolitanos estão de olho eme, em troca, o Inter pede9h40: Oconfirmou que o guarda-redesvai deixar o clube no final do ano. A imprensa alemã já o aponta como substituto de Neuer no9h34: Oacaba de anunciar que o treinadorrenovou contrato com o embema francês até 2021