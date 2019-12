- O Sporting prepara as renovações de Luís Maximiano e Coates. As assinaturas estão para breve.





- Julian Weigl está certo no Benfica. Todos os pormenores das negociações conduzidas por Luís Filipe Vieira AQUI Bom dia! Estamos de volta para o acompanhamento de mercado no derradeiro dia de 2019. Fique com as principais novidades!