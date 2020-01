10h01 - O Toulouse acaba de anunciar a demissão do treinador Antoine Kombouaré e anuncia para o seu lugar Denis Zanko, atual diretor-técnico do centro de formação do emblema francês. Recorde-se que o Toulouse é o atual lanterna-vermelha da Ligue 1





9h55 - A 'France Football' avança este domingo com os: Cavani, Ander Herrera, Draxler, Paredes, Miller, Kehrer e Gueye9h34 -está na lista de jogadores que ovai deixar sair nesta janela de transferências e ojá está de olho no negócio9h07 - O 'Tuttosport' escreve quee ojá terão chegado a acordo para a transferência depara Itália por cerca de 20 milhões de euros e que a decisão de se mudar já ou no final da época estará agora nas mãos do jogador. O dinamarquês não quer renovar e se sair no final da temporada para outro clube os spurs não receberão qualquer compensação financeira, pois será um jogador livre.8h47 - Aterá contactado ono sentido de apurar a situação de. O italiano sofreu uma lesão muscular no início da época e não conseguiu, depois, voltar ao onze dos bleus. O 'calciomercato' garante que os bianconeri querem o jogador já este mês.8h45 - A imprensa inglesa avança que o, treinado por, não desiste de, jovem de 20 anos do. Otambém tem o lateral debaixo de olho.8h42 - O 'Mirror' avança também que ovai fazer uma proposta aopelo médio. Os red devils oferecem 52 milhões de euros, mais o passe de8h40 - O jornal inglês 'Mirror' adianta que o, treinado por de, vai tentar o empréstimo dejunto do. O jogador colombiano não está entre as primeiras escolhas de Zidane.8h35 -reconheceu quepode deixar oeste mês de janeiro. O avançado mexicano está, segundo a imprensa inglesa, na mira do8h30 -foi sondado por responsáveis pela Federação da Venezuela de Futebol para assumir o cargo de selecionador do país, avança a imprensa argentina. El Pibe, atual treinador do Gimnasia, é o favorito para suceder a, que deixou o cargo para assumir o comando técnico dos brasileiros do. O argentino, grande amigo de, teria a missão apurar o país pela primeira vez para um Campeonato do Mundo.- Recordetudo o que aconteceu sábado no mercado de transferênicas.apurou que oseduzcom a promessa de um salário elevado e em Alvalade a estrutura para o futebol do Sportingcontratual do esquerdino.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências onde, como é hábito, acompanharemos todos os rumores e confirmações, ao minuto. Fique connosco!