9h01 - Crescem os rumores sobre Paco Alcácer, com o Valencia a poder ser o destino. O facto de ter ficado de forma da lista de convocados do Borussia para o jogo com o Augsburgo alimenta a ideia de que a saída do clube alemão pode mesmo acontecer.





8h50 -vai continuar como treinador do Rio Ave, apesar da investida do Red Bull, equipa que subiu à Série A do Brasileirão. Foram os próprios brasileiros a assumir o fecho das negociações com os vila-condenses, por falta de acordo para a libertação do técnico de 54 anos.8h36 - O 'As' refere quefez uma viagem rápida a Madrid para assinar pelo8h35 - Como expectável, o negócio que visa levarpara Inglaterra não conheceu avanços de última hora que o pudessem retirar do dérbi; no entanto, o capitão deve ter feito, ontem, o último jogo de leão ao peito. Isto porqueestão a aproximar-se de um entendimento e podem nas próximas horas alcançar o acordo total: depois de uma primeira abordagem de 50 milhões de euros, fixos, mais 20 M€ em variáveis, Record sabe que os ingleses estão dispostos a subir a parada para os 60 M€ mais 5 M€. Um montante mais alto, que ainda assim fica aquém dos 70 M€ exigidos pela SAD verde e branca.8h29 - Os guarda-redes(V. Setúbal) e(Boavista) estão na lista do. As águias fizeram saber que não contratarão qualquer jogador em Portugal nesta janela de transferências, mas as últimas exibições de Zlobin, suplente de Vlachodimos, poderão fazer repensar a estratégia, daí que até final do mês ainda possa ser contratado um guardião.8h25 - vai mesmo prosseguir carreira no. Como Record havia avançado, o clube turco avançou pelo empréstimo do central e as partes limaram ontem os derradeiros detalhes, pelo que o jogador de 23 anos será hoje apresentado8h24 -regressa ao Brasil na próxima semana e à sua espera vai ter muitas caras novas. O Flamengo já anunciou(ex-Santos) e(cedido pelo Spartak) e prepara-se para apresentar mais três reforços:l (ex-Goiás) já trabalha com a equipa carioca echegou ontem ao Rio de Janeiro para realizar testes médicos e assinar até ao fim do ano.8h15 -‘preso’ por...O desbloquear da venda do capitão ao Man. United será fulcral para a contratação do esloveno, dado que, como Record avançou, restam as garantias bancárias para que a transferência do avançado do Slovan Bratislava seja oficializada.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo aqui.