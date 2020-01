09h16 - A transferência de Bruno Fernandes para o Man. United continua por ficar totalmente acertada. Leões e red devils estão a discutir valores e Record sabe que o conjunto inglês deverá formalizar uma nova proposta nas próximas horas.





09h06 -fez uma visita-relâmpago a Madrid e cumpriu os indispensáveis testes médicos . O avançado docompleta hoje 18 anos e, como tal, fica legalmente habilitado a firmar um contrato profissional com o, de 18 anos, é esperado hoje em Lisboa para um período à experiência nos juniores do- Ainda à espera de luz verde para viajar para Portugal,já não entra nas contas dos responsáveis do Slovan Bratislava. O avançado deverá ser reforço do Sporting Bom dia! Acompanhe-nos para mais um dia sobre transferências no mercado de janeiro.