10h56 - O Athletic Bilbao oficializou a renovação de contrato com o seu treinador, Gaizka Garitano, até final da próxima temporada.





OFICIAL I Gaizka Garitano firma su continuidad en el banquillo del #AthleticClub una temporada más



Todos los detalles de la renovación https://t.co/bxb4D6pJ0J#Garitano2021 #AthleticClub pic.twitter.com/fpSuUhQrNO — Athletic Club (@AthleticClub) May 31, 2020

10h40 - A SAD do Benfica quer garantir um encaixe financeiro na ordem dos 60 milhões de euros na próxima janela de mercado. Saiba tudo AQUI 10h26 -, presidente honorário do, espera que o extremo do Manchester Citypossa ir para os bávaros na próxima época. Por outro lado, diz que é "difícil imaginar" a contratação de Kai Havertz, craque do Bayer, devido à incerteza no futebol.10h19 - De acordo com o 'Daily Mail', opede um valor nunca superior a 8 milhões de euros aos clubes ingleses para emprestar, avançado do San Lorenzo, continua a ser observado pelo Benfica , de acordo com a imprensa argentina.- O regresso deaoé nesta altura um cenário remoto , para não dizer impossível. O salário do defesa-central, de 33 anos, deixa-o fora de órbita, mais a mais num período de contenção.- O português Jorge Silas está na lista do Panathinaikos para a próxima temporada. O clube de Atenas já assumiu que George Donis vai sair e o antigo treinador de Sporting e Belenenses SAD está a ser equacionado pelos seus responsáveis.Bom dia! Com o futebol prestes a reatar em muitos campeonatos europeus, o mercado já vai mexendo. Siga todas as movimentações!