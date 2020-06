9h28 - Alguns portais brasileiros noticiam que o Estoril está em negociações com Marcelo Serrano (Austin Bold dos EUA) para este assumir o papel de treinador. O brasileiro, de 40 anos, já passou por clubes como Coritiba e Bahia, mas os canarinhos não confirmam as negociações.





9h27 - O nome dofoi notícia em Itália por causa demas não só. É que o portal FCInternews colocana lista de alvos dos encarnados. De acordo com a mesma fonte, o guardião, que pertence aos quadros do Inter mas que está cedido ao Albacete, é agenciado por Júlio César, antigo guarda-redes do Benfica, que poderá facilitar o negócio.8h57 - O futuro deno comando doestá a criar discórdia entre os responsáveis do campeão francês. Segundo o ‘L’Équipe’, o diretor desportivo, Leonardo, acredita que a melhor solução passa por dispensar o treinador alemão e até propôs a contratação de Massimiliano Allegri. O técnico italiano está sem clube há um ano, mas pretende agora regressar ao ativo.8h55 -está na lista de reforços do Lyon para a próxima temporada. Segundo a RMC, o Inter não pretende continuar com o central, de 34 anos, em 2020/21 e o emblema francês terá feito uma proposta de 20 milhões de euros aos nerazzurri pelo jogador. Porém, o salário (6 M€ por ano) constitui um entrave.8h43 - Ojá escolheu o sucessor deTrata-se de Hwang Hee-Chan, um dos jogadores que tem dado mais nas vistas no Salzburgo.8h41- O antigo avançadomostra interesse em ser o próximo diretor desportivo do Marselha. “É um posto que me interessa. Não é segredo que tenho o Marselha [onde jogou] no coração”, clarifica.

8h30 - Robben está retirado do futebol, mas tem aproveitado para manter a forma no Bayern. Visto a preparar-se no centro de treinos do clube, o holandês, de 36 anos, não descarta voltar a alinhar pelos bávaros.

8h20 - Zlatan Ibrahimovic termina contrato com o Milan no final desta época e, de acordo com a imprensa italiana, já avisou o clube que só aceita renovar por 4 M€ por época. O Monza e Bolonha estão interessados no seu concurso.



8h10 - Pedro Virgínia é reforço do FC Porto para as próximas três temporadas. O guarda-redes português, de 16 anos, chega ao Dragão proveniente do Arsenal, emblema que representou nas últimas quatro épocas. Trata-se de uma aquisição a pensar sobretudo no futuro, dado que Pedro Virgínia é visto pelos responsáveis portistas como um valor com muita margem de progressão.