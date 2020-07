Mercado: Sporting contrata guarda-redes, FC Porto vai renovar com dois jovens e Man. United tem três grandes alvos

9h51 - O jornal 'The Times' escreve que o Chelsea está interessado médio do West Ham, Declan Rice. O jogador, de 21 anos, tem contrato até 2024.





9h14 - O presidente dopraticamente descartou um possível regresso deà Catalunha. "A situação de todos os clubes na Europa é difícil", explicou, em declarações a uma rádio catalã.9h13 - A imprensa brasileira revela o valor que oterá de pagar aoseaceitar regressar a Portugal. Saiba mais8h31 - Oestá em negociações com ocom vista a prolongar o empréstimo do médio espanhol8h16 - Onão quer perderpara opor isso, segundo avança o 'Tuttosport', o clube de Milão quer renovar o contrato do avançado argentino, bem como duplicar-lhe o salário.8h12 - O jornal espanhol 'Marca' garante que o acordo do treinadore oestá fechado. O técnico chileno, assim, voltar à LaLiga.8h08 - O, conta a imprensa internacional esta manhã, tem três grandes objetivos para este mercado verão:, jovem inglês pelo qual opede 120 milhões de euros;, médio colombiano doe pode custar 50 milhões, e, defesa senegalês do, guarda-redes de 23 anos que estava livre,válido por duas temporadas, mais uma de opção, com o- Emboraseja o escolhido pela SAD para suprimir a vaga quevai deixar na próxima época nosabe que aindaqualquer proposta pelo central do- Odemuito em breve.- Os responsáveis donão exerceram a opção de compra por, mas o central que esteve cedido pelona última temporadapor parte do clube argentino, que quer uma nova cedência.- O regresso deaoé, nesta altura, o grande desejo dee o treinador não fecha a porta a essa hipótese, mas, para tal,que as águias têm para lhe oferecer.é alvo para o centro da defesa dona próxima temporada, sendo já seguido desde janeiro, segundoapurou. O imponente defesa francês, de apenas 20 anos, tem contrato válido com oaté junho de 2023, mas não deverá permanecer no plantel blaugrana. Saiba mais- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, como sempre acompanharemos todos os rumores e confirmações ao minuto. Fique Connosco!