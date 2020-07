8h23 - O jornal 'Mirror' garante que o Manchester City está a preparar-se para oferecer um longo contrato a Pep Guardiola, além de um substancial aumento salarial. O vínculo do treinador catalão termina na próxima época.





8h20 - Sem oportunidades noquer deixar o Santiago Bernabéu. A imprensa inglesa fala no interesse do, mas também doe do8h16 - O jornal catalão 'Sport' garante que o defesaestá de saída do. O clube quer vender ou emprestar o francês, para contratar um central de nível. Há clubes italianos interessados no empréstimo.8h13 - O, recém-ilibado da suspensão imposta pela UEFA, quer recuperar o título da Premier League e pretende reforçar algumas posições, segundo revela o 'Daily Mail'. Os alvos são o lateral-esquerdo), o central) e os avançados) e).8h07 - O jornal inglês 'Mirror' escreve que oquer contratar, guarda-redes doque tem contrato até 2023 e uma cláusula de 120 milhões. O treinadornão está satisfeito come quer um novo guardião.8h05 - Oconfirmou à ESPN Brasil que vendeu o passe deao, por 4,5 milhões de euros. O clube brasileiro fica com 30 por cento dos direitos do médio.- Oestá preparado para pagar um prémio de assinatura a, guarda-redes que termina contrato com oe quevai reforçar o plantel da equipa B do, confirmou ontem a imprensa brasileira.- Oestá interessado em, lateral-direito dodopara a próxima temporada.aodepois da 2ª mão da final do campeonato carioca, com o Fluminense, que se realiza na madrugada de quinta-feira, adiantou ontem o Globo Esporte.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanheremos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!