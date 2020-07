17h53 - O lateral-direito Pedro Albino, de 21 anos, é reforço do Olhanense para a campanha 2020/21, depois de duas épocas no Estoril, ao serviço da formação de sub-23 dos canarinhos.





17h46 -defesa-direito de 27 anos, também já não é jogador doconfirmando-se como o 10º elemento a rescindir contrato , alegando ordenados em atraso.17h18 - O pai de Mile defende que o guarda-redes doprecisa de minutos para evoluir. Na Luz ou noutro clube qualquer, sublinhando que existem vários emblemas interessados no guardião belga, de apenas 20 anos. E confirmou a notícia de Record.16h02:, antigo futebolista e filho de Johan Cruyff, deixou o cargo de selecionador do... sem sequer se estrear. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF).16h00: A imprensa nigeriana está a dar, esta quinta-feira, a transferência de, lateral do Santa Clara, para o, falando num acordo válido para as próximas cinco épocas que será oficial assim que a atual temporada termine.15h46: Oanunciou, esta quinta-feira, ado guarda-redesao Estoril. O guardião de 22 anos, que esteve emprestado na última época a UD Leiria e Arouca, regressa, assim, às origens uma vez que iniciou a formação nos poveiros.15h17: comunicou , esta quinta-feira, que. Através das redes sociais, o internacional AA em 45 ocasiões agradeceu o apoio de todos no clube e deixou em aberto o seu futuro profissional. Recorde-se que o médio, ex-Sporting, encontra-se vinculado ao Inter.15h00: Segundo o Calciomercato,pretende sair da, face à concorrência que tem na equipa. Oé hipótese avançada.14h01 - Oestá a negociar a contratação de, jovem avançado da Académica.14h50: Oanunciou, esta quinta-feira, que, de apenas 16 anos,com o clube. O jovem médio, que também pode cumprir funções como avançado irá, assim, cumprir a sexta temporada com a camisola das águias.13h50: Oanunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdopor mais duas temporadas13h20: O, recém-promovido à Liga espanhola, anunciou a contratação do avançado, que assinou por uma temporada13h09: CEO doda terceira divisão do futebol italiano, Michael Gandler revelou que há contactos compara uma possível transferência.12h36:anunciou a saída de Manuel Fernandes 12h20: Ooficializou a contratação do defesa, mais conhecido por, que assinou por quatro temporadas com o emblema andaluz.12h05: Oanunciou a renovação de contrato do avançadopor mais uma temporada11h10 -, que chegou a ser apontado ao Benfica, foi confirmado como treinador do11h05 - vai colocar um ponto final da carreira esta temporada. Aos 37 anos, o guarda-redes natural de Mirandela prepara-se para dizer 'adeus' ao futebol na última jornada da Liga NOS 2019/20, na receção ao FC Porto. Através das redes sociais, o guardião campeão europeu em França ao serviço da Seleção Nacional publicou uma fotografia das suas luvas.11h06 - Oanunciou a contratação do médioao, tendo assinado por três temporadas.11h01 - Segundo o jornal turco 'A Spor',está a ser o nome apontado como substituto de Oshimen, na equipa do10h45 - Oanunciou a contratação de. O defesa de 25 anos assinou por 3 temporadas com os pucelanos, num contrato que vai até 2023.9h58 -no seguirá noe deve rumar à Serie A, avança o 'Sport'.9h47 - Além de, oquer9h27 - A imprensa inglesa dá conta do interesse doemque entra na corrida com opelo esloveno. Segundo o Daily Mail, ovai exigir o pagamento da claúsula de 109 Milhões de euros.8h58 -é o alvo preferencial dopara a lateral direita já em 2020/21. O brasileiro, de 27 anos, é uma das referências do Fluminense, clube que não garantiu qualquer aproximação por parte do Benfica, para já.8h37: O diário espanhol 'marca' avança quevai manter-se no comando técnico doem 2020/2021, depois de uma conversa entre o treinador francês e o presidente dos merengues Florentino Pérez.8h33 - De acordo com a TVI24, oestá interessado na contratação de. O central português, de 26 anos, que se afirmou esta temporada no Olympiacos de Pedro Martins, poderia motivar, segundo a mesma informação, um investimento na ordem dos 7 milhões de euros por parte da SAD.8h25 - Além de, a Gazzeta dello Sport noticia o interesse de Maurízio Sarri nas contratações depara reforçar o plantel dana próxima temporada.8h18 -pretende um defesa-central canhoto e é essa a prioridade no ataque ao mercado, no que diz respeito ao sector recuado, apurou o nosso jornal, daí Lucas Veríssimo estar mais longe. 8h17 -, defesa-central, de 27 anos, que representou onas últimas cinco temporadas, poderá vir a reforçar o sector defensivo do Sporting na próxima época, mas apenas se se verificarem diversas premissas. Saiba aqui quais. 8h16 - A oferta inicial realizada pelo ficou longe das pretensões do goleador uruguaio. Como já foi referido, o avançado auferia um salário milionário no PSG (18,4 M€). Como jogador livre, o avançado baixou a fasquia para 12 M€, ainda assim bem acima da realidade do Benfica e portuguesa.8h13 - O Santos empatou nesta madrugada de quinta-feira (à hora de Portugal) em jogo diante do Santo André. No final da partida, uma das perguntas feita a Jesualdo Ferreira, treinador do emblema santista, disse respeito acentral que nos últimos dias estava a ser negociado com o8h02- O médio colombianofoi ontem apontado pelo programa espanhol ‘El Chiringuito’ como possível reforço do Benfica mas Record pode adiantar que o negócio não vai avançar devido ao preço proibitivo.8h01 - Olaneia, no imediato, reforçar o lado esquerdo da tripla de defesas e está próximo de executar essa operação de mercado com a contratação de, central canhoto, como é da preferência do técnico Rúben Amorim. O negócio continua de pé Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga tudo aqui.