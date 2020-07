8h52 - Zidane quer que o Real Madrid contrate Badiashile, central de 19 anos do Monaco, que tambémé seguido por Pep Guardiola.



8h41 - Integrado desde quarta-feira no estágio da equipa, o presidente dos encarnados, Luís Filipe Vieira, vai acelerar os dossiês relativos a contratações na próxima semana, depois da final da Taça de Portugal. Além de Cebolinha, os responsáveis da SAD benfiquista quer segurar os uruguaios Cabrera e Cavani.





8h15 - Oestá disponível a negociar a transferência de, mas só aceita a saída do defesa a título definitivo, a troco de 15 milhões de euros. Este é o valor estipulado pelo emblema catalão, que ainda em janeiro pagou 9 milhões para contratar o uruguaio ao Getafe.8h10 -representou onos últimos meses e, apesar não ter sido titular indiscutível, agradou aos dirigentes helénicos. Contudo, a direção não está disposta a pagar cerca de um milhão de euros pelo lateral e, desta forma, os gregos vão tentar assegurar uma nova cedência do jogador. Sublinhe-se no entanto que o defesa tem mercado e, neste sentido, a SAD leonina pode recusar esta oferta. Este cenário também já foi equacionado pelo Olympiacos, que, uma vez mais, pode reforçar-se em Alvalade com André Geraldes. O lateral está vinculado aos leões até junho de 2022, mas não entra nos planos de Rúben Amorim. André Geraldes pode assim deixar Israel e rumar à Grécia.8h03 - A contratação devem reduzir ainda mais o espaço deno plantel leonino. Conforme Record avançou, o lateral não entra nos planos de Rúben Amorim para a próxima época e o seu destino pode passar pelo Angers 8h01 - O continua interessado em comprar em definitivo o passe de– que foi submetido a uma intervenção cirúrgica para remover um quisto na virilha – e, nesse sentido, apresentou uma nova proposta ao Sporting. O clube grego está disposto a investir 2 milhões de euros, mas a dívida só será saldada quando o médio regressar à competição.Bom dia! Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Siga aqui.