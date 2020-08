9h20 - Josep Maria Bartomeu acaba com o sonho de Neymar. Em entrevista ao 'Sport', o presidente do Barcelona garante que o clube não fará o que quer que seja este verão para garantir o regresso do brasileiro: "A sua contratação é inviável".





8h50 -está confirmado,iminentes no8h44 - A frente de ataque dotambém se prepara para sofrer mexidas para a nova temporada. Mehdi Taremi, ponta-de-lança que foi um dos melhores marcadores da Liga NOS, está na mira da SAD arsenalista, que poderá avançar para a contratação de um jogador que não precisa de apresentações junto de Carlos Carvalhal. O iraniano, no entanto, ainda tem mais um ano de contrato com o Rio Ave.08h34 -de regresso a? Essa possibilidade é levantada este domingo pelo 'Mundo Deportivo'.8h25 - Segundo a Sky Sport, oestá interessado emjogador do8h20 - entra numa semana decisiva no que diz respeito à definição do seu futuro. Isto porquevai pronunciar-se em breve em relação ao lateral-direito, de 27 anos, emprestado pelo, uma vez que no contrato assinado entre os clubes, no verão passado, está prevista uma cláusula de opção de compra, cujo prazo limite para ser acionada termina no sábado, apurou Record8h15 - Opoderá dificultar a vida ao, caso a SAD verde e branca decida avançar para a contratação de, o que só sucederá se o mercado proporcionar a venda de Ilori ou de Luís Neto8h10 -extremo do Rio Ave, aguarda com ansiedade pelo acordo final entre a SAD vila-condense e a sociedade do Sporting, para poder dar o desejado salto e jogar de leão ao peito, apurou Record junto de fonte próxima do processo.Bom domingo! Cá estamos para lhe dar todas as novidades sobre o mercado de transferências. Acompanhe tudo connosco.