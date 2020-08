15h25 - O Tottenham, orientado por José Mourinho, tem o lateral-direito Zeki Celik, internacional turco de 23 anos dos franceses do Lille, para render Serge Aurier e Juan Foyth, segundo revelou o 'Daily Telegraph'.





15h20 - Oanunciou no seu site oficial a rescisão de contrato deex-jogador do Sporting.15h16 - O lateral-direito da equipa de sub-23 do Sp. Braga, Bernardo Caldeira , renovou contrato até 2022, anunciou o clube minhoto no seu site oficial.15h11 - Oanunciou a saída de. O extremo brasileiro, de 36 anos, é assim um jogador livre e deverá rumar ao Santos, clube no qual cumpriu a sua formação.15h07 - Oanuncioucomo reforço. O jogador proveniente do Reims assina até 2025.













15h04 - Cazorla foi confirmado como reforço do Al Sadd, do Qatar, no qual vai ser orientado pelo antigo companheiro da seleção espanhola, Xavi.













15h00 - Franculino Djú assinou esta sexta-feira contrato profissional com o Benfica, anunciaram os encarnados no seu site oficial. O jovem avançado, de 16 anos, segue assim para a segunda temporada ao serviço dos encarnados.



14h58 - David Silva quer experimentar a Serie A, de acordo com o pai do jogador espanhol, com a Lazio particularmente interessada no médio que termina contrato com o Man. City. O internacional espanhol, de 34 anos, manifestou vontade de jogar... até aos 40.



14h44 - Chelsea está em negociações muito avançadas com o West Ham, tendo em vista a contratação de Declan Rice. A informação é avançada esta sexta-feira pelo 'Daily Star', que dá conta ainda da oferta de 65 milhões de euros por parte dos blues para garantir o passe do jovem inglês.



14h17 - A imprensa italiana adianta que Mário Rui vai renovar pelos Nápoles até 2025, com mais uma época de opção. O salário deverá rondar entre os 2,5 e os 2,8 milhões de euros.



13h56 - A 'Sky Sports' dá conta esta sexta-feira de uma suposta proposta de 11 milhões de euros recusada pelo Norwich ao Liverpool por Jamail Lewis, lateral-esquerdo dos canários.



13h51 - Marc Roca, médio do Espanyol, é apontado pela imprensa italiana como um dos alvos da Atalanta para a próxima temporada. Recorde-se que o médio espanhol, de 23 anos, já foi associado a um interesse do Benfica.



13h36 - Estão à vista três saídas no Lyon. De acordo com o 'L'Equipe', os laterais Kenny Tete e Youssouf Koné e o extremo-direito Bertrand Traoré são dados como dispensáveis para a formação francesa, que já procura alternativas para as suas saídas.



13h11 - Carlinhos, ex-Estoril e Vitória de Setúbal, foi oficializado como novo reforço do Vasco da Gama. O anúncio foi feito pelo emblema brasileiro, através dos canais oficiais do clube.



12h31 - O 'Globoesporte' aponta o nome do substituto de Gilberto, no Fluminense. Segundo o jornal, Luis Advíncula, ex-V.Setúbal, deverá ser reforço. O Internacional peruano representa atualmente o Rayo Vallecano, onde é peça importante.



12h15 - O Benfica publicou uma fotografia de Pedrinho com a camisola do clube, horas depois de chegar a Lisboa.

12h14 - Mais uma notícia que nos chega de Inglaterra... e do Chelsea. O impasse na baliza dos blues, com Kepa a perder cada vez mais protagonista para o treinador Frank Lampard, obrigam o clube londrino a virar-se para o mercado de transferências à procura de uma solução para a baliza. De acordo com o 'The Sun', Jan Oblak, guarda-redes do Atlético Madrid e ex-Benfica, é o escolhido. Mas o preço poderá ser um entrave...



12h11 - Fikayo Tomori, defesa-central inglês do Chelsea, é um dos alvos do Rennes para a próxima temporada, segundo avança esta sexta-feira o diário francês 'L'Equipe'. Esta temporada, o jovem defesa soma 22 jogos realizados pela equipa principal dos blues, tendo marcado dois golos e feito ainda uma assistência.



12h07 - Eric García é, neste momento, um dos nomes mais falados na imprensa desportiva espanhola. O jovem lateral-direito do Manchester City poderá estar de malas feitas para ingressar no Barcelona, mas os citizens só pretendem abrir mão do jogador caso chegue de Espanha uma proposta a rondar os 35 milhões de euros.



12h02 - Jesse Lingard poderá funcionar como uma espécie de passe livre para fazer chegar Jadon Sancho a Old Trafford. De acordo com a imprensa inglesa, o extremo é neste momento transferível para o Manchester United e o seu futuro está dependente de uma boa oferta pelo seu passe. Recorde-se que o extremo inglês do Borussia Dortmund é o alvo preferido dos red devils para a próxima temporada.



11h47 - A imprensa brasileira avança, esta sexta-feira, que Marcos Paulo, internacional sub-19 português do Fluminense, é o mais recente alvo do Benfica. Recorde-se que já durante a manhã de hoje, Gilberto, lateral-direito que também pertence aos quadros do 'Flu', chegou a Lisboa para assinar pelas águias.



11h06 - O Gil Vicente anunciou a contratação de Boubacar Hanne, avançado português que atuava no Wolverhampton. O jogador, de 21 anos, assinou por três épocas.



10h22 - A Fiorentina está, segundo avança a 'Gazzeta dello Sport', bem posicionada para garantir o regresso de Lucas Torreira à Serie A. O jogador que pertence ao Arsenal, já passou 4 temporadas em Itália, entre Pescara e Sampdoria.



10h16 - A 'Sky Sports Itália' aponta Tiquinho Soares à lista de reforços para o ataque do Torino. Patrik Schick,que regressou à Roma depois de empréstimo ao Leipzig, é a outra opção para o emblema italiano.



9h58 - Robin Van Persie vai integrar a equipa de treinadores do Feyenoord na próxima temporada. O ex-jogador vai trabalhar diretamente com os avançados da equipa liderada por Dick Advocaat.











O momento da chegada de Gilberto, novo reforço do Benfica, a Lisboa

Aí está o primeiro reforço do Benfica: as imagens da chegada de Pedrinho a Lisboa

9h03 -é o novo treinador dopara a próxima época. Através das redes sociais, o emblema espanhol oficializou a chegada do novo técnico, que será apresentado durante a manhã desta sexta-feira.9h00 - Oconfia que pode contratare a conversa entre Jorge Jesus Jesus e o jogador faz parte de um longo processo negocial. Tudo sobre o tema aqui 8h45 - Depois de Pedrinho chegou Gilberto . O lateral do Fluminense também é reforço do Benfica.8h42 -não vai voltar a vestir a camisola do. A garantia é dada esta sexta-feira pelo jornal espanhol 'AS', que acrescenta ainda que Zinedine Zidane não conta mais com o extremo colombiano, ex-FC Porto. Recorde-se que James soma ainda mais um ano de contrato com os merengues.8h00 - Pedrinho, primeiro reforço do Benfica para a nova época, já está em Lisboa tem muito mercado e a SAD doprepara-se para fazer mais um bom encaixe financeiro com o extremo que esteve emprestado ao Famalicão. Segundo apurámos, um dos clubes interessados no jogador, equipa ucraniana orientada pelo português Luís Castro.- Uma diferença de 5 M€ coloca neste momento a transferência dedopara oem banho-maria, de acordo com a notícia publicada esta quinta-feira pelo jornal ‘Super Deporte’.vai apresentar-se amanhã no arranque dos trabalhos de pré-época do, no Seixal, já sabendo que não entra nas contas de Jorge Jesus para a próxima temporada.é o alvo prioritário do, primazia que surge da excelente época de estreia no futebol europeu que o iraniano, de 28 anos, rubricou ao serviço do. Os dragões têm também em ponto de mira, avançado de 23 anos do- Lautaro Giannettie já manifestou essa vontade aos dirigentes do clube argentino. O central está consciente do interesse doe, aos 26 anos, considera que está na altura de ingressar no futebol europeu.- O Friburgopelo defesa-central e o avançado Robin Koch e Luca Waldschmidt. O clube da Bundesliga está agora a pedir ao30 milhões de euros para libertar esta dupla de jovens, ambos com 24 anos. Aboubakar, Soares e Zé Luís são negociáveis e o FC Porto dá preferência a vendas.- Feddal, Porro e Adán deverão assinar em breve pelo Sporting - O Benfica garantiu Everton Cebolinha. Os detalhes do negócio aqui Bom dia! Acompanhe-nos para mais uma jornada de mercado, num dia que promete muitas novidades!