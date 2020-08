11h14 - O jornal espanhol 'As' revela que a Roma está a ponderar a contratação de Mauricio Pochettino para o lugar de Paulo Fonseca.





Carlos Tevez firmó su nuevo contrato con el club hasta 2021. Carlitos es de Boca y de Boca no se va... pic.twitter.com/5ihlDt7MDm — Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) August 8, 2020

11h11 - O 'Corriere dello Sport' escreve que o neozelandês, do, ofereceu-se àe que o clube italiano está a ponderar a contratação.10h44 -é aposta do Benfica para 2020/21, como confirmou sábado. E um concorrente já saiu de cena : o. "Temos que trabalhar com os pés no chão e isso seria uma loucura", disse o presidente.10h42 - Oacredita que poderá convencer a assinar, mesmo tendo em conta que pode pagar um prémio de assinatura chorudo, além do salário correspondente à experiência acumulada nas últimas oito épocas ao serviço dos spurs.10h40 -tem uma tarefa cada vez mais difícil no Manchester United e a imprensa inglesa já aponta o nome de10h16 - Adepara a temporada 2020/2021. O médio português, de 22 anos, chega do, da Grécia, para reforçar a equipa orientada por Rui Borges.10h10 - O defesa-central, apontado como reforço doao, de acordo com informações divulgadas no Brasil.9h23 -, antigo companheiro de equipa de, não tem dúvidas que o agora treinador datem tudo para ser melhor do quenas suas novas funções.8h30 -, avançado argentino de 36 anos, renovou por mais uma temporada com ovai ficar na, continuando apostado em ajudá-la a conquistar a Champions, algo que não consegue desde 1995/96. Esta é, sabe, a, presidente da vecchia signora, momentos depois do afastamento nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões., atacante de 21 anos do, e, ala de 20 anos do, que também pode atuar a extremo, foram dois dos nomesao, mas a dupla foi descartada por- Onão acionou a cláusula de opção sobre, sabe, e, desta forma, onas próximas semanas., jogador argentino que está na mira do, diz que- Só poderá levardoquem estiver disposto a fazer história, tornando-o o treinador mais caro de sempre no que toca a transferências. A cláusula de rescisão inserida no seu contrato é de 20 milhões de euros. Saiba mais- A passagem depelo, pois o lateral-direito está a negociar a saída para os holandeses do- Asondou ode contratar, lateral-direito de 19 anos.- Ocom os representantes de, sabe, e espera contratar o internacional belga (ex-) que preenche os requisitos exigidos pelo treinador Jorge Jesus: um central canhoto com experiência reconhecida na alta competição.dopara esta janela de mercado, apurou. Sem espaço no, o ponta-de-lança, de 30 anos, tem o seu futuro incerto.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!