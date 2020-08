9h36 - Em Espanha espera-se a qualquer momento a saída de Quique Setién do Barcelona. O 'Mundo Deportivo" fala em "iminentes decisões drásticas" partindo das palavras de Bartomeu, presidente do clube da Catalunha.





9h14 - Em Itália dizem que aquer contratar um avançado e que o treinadorjá deu aos dirigentes do clube bianconero uma lista de nomes: Duvan Zapata, Raul Jimenez, Karim Benzema, Arkadiusz Milik, Alvaro Morata e Donyell Malen.9h10 - A impresa italiana garante que oestá a preparar-se paea exercer a opção de compra no contrato de empréstimo de. O croata está na Alemanha emprestado pelo8h44 - O 'Mundo Deportivo' escreve que o jovem brasileiro, do, vai jogar nonas próximas duas temporadas, por empréstimo. O jogador, de 18 anos, viaja hoje para a Alemanha.8h43 - A 'Gazzetta dello Sport' noticia quee oquer continuar ligados, mas não chegam a acordo relativamente aos salários do avançado sueco. O jogador, de 38 anos, quer ganhar 7,5 milhões de euros e o clube não quer ir além dos 6 milhões.8h39 - Em Espanha garantem que se não houver uma mudança de fundo novai deixar o clube. O argentino termina contrato com os catalães em 2021.8h23 - A imprensa espanhola noticia que depois da hecatombe na Liga dos Campeões, odecidiu despedir o treinador. Vejaquem está na lista de potenciais sucessores.- O miolo doprepara-se para conhecer, dado que tambémnão entra nos planos de Rúben Amorim para a próxima temporada.- Ovoltou à carga pore, ao que foi possível apurar por, a concretização do negócioestá a caminho do, depois de um longo processo negocial, e ao queapurou o, ao que tudo indica a tempo de integrar na segunda-feira o arranque da pré-temporada.como reforço dopara a temporada 2020/21.pelo, estando disponíveis para integrar os trabalhos do plantel leonino no arranque dos trabalhos, na segunda-feira.- Odeu um importante passo com vista à contratação de. De acordo com informações recolhidas por, tanto com ocomo com o próprio jogador., guarda-redes espanhol, de 33 anos, que ogarantiu junto dono decurso da próxima semana, podendo integrar de imediato os trabalhos de pré-temporada.é um dos jogadores que está em final de contrato com oe, tal comojá noticiou, a SAD está recetiva a negociar o seu passe neste verão, contando obter um bom encaixe financeiro. O, que tem presença garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões,- A chegada deem nada veio alterar o estado de coisas parae, tal como o nosso jornal adiantou oportunamente, o internacional sérvioaotrava investimento no centro da defesa do. Bastou uma semana de treinos para Jorge Jesus ficar- Onão largae, ao queapurou, o médio vê agora com bons olhos a possibilidade de deixar o Benfica, de forma a poderfoi garantido pelopor 20 milhões de euros e, ao queapurou, o tal "clube alemão" que Jorge Jesus anunciou ter estadofoi o- Segundo informações recolhidas porno Uruguai,do país natal para a Europa, de forma a ultimar os pormenores para ser jogador do- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!