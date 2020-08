10h23 - Em Inglaterra o 'The Sun' diz que se Pep Guardiola não aceitar renovar o contrato com o Manchester City, os citizens podem avançar para a contratação de Mauricio Pochettino.





10h20 - A imprensa inglesa noticia esta segunda-feira que o guarda-redesestá a fazer testes médicos nas instalações dopara contrato com a equipa treinada por. O jogador, de 33 anos, estava sem clube.10h04 - Depois de confirmada a saída de Quique Setién , Ronald Koeman está cada vez mais perto de chegar a acordo para o lugar de treinador.10h01 -está no radar do, de acordo com a imprensa internacional. O extremo brasileiro termina contrato com os bianconeri em 2022 e os campeões italianos preferem vendê-lo, a perdê-lo a custo zero.9h55 - Na 'revolução' doé um dos jogadores que pode deixar Camp Nou e segundo a imprensa espanhola, nas últimas horas houve contatos entre os norte-americanos da(MLS) e o atacante uruguaio. O interesse do clube deem Suárez não é de agora, sendo que a oportunidade pode ser aproveitada. Mas também oparece entrar na corrida pelo atacante, que tem contrato com os catalães até 2021.9h39 - Nofaz contas aos jogadores que tem no plantel e já elaborou uma lista de disponíveis. Confirmequem está na porta de saída de Alvalade.9h20 - Ficar ou não ficar na? este parece ser o grande dilema de, segundo o Tuttosport desta segunda-feira. A publicaão italiana refere que o avançado argentino pode estar decidido em abandonar Turim, depois de perceber quefará a equipa tendocomo ponto principal.são clubes que já mostraram interesse em Dybala, que tem contrato válido com o Vecchia Signora até 2022.9h17 - No Brasil, o presidente do, Maurício Galiotte, abordou o interesse doem, médio de 20 anos, que poderá rumar à Luz.8h35 - No Barcelona, o nome de Neymar volta a ser falad o, depois do desaire na Liga dos Campeões os catalães procuram fazer uma 'revolução' mas o fantasma do internacional brasileiro volta a pairar em Camp Nou. Já para o lugar de treinador, Koeman ganha cada vez mais força.- No, a eventual saída deabre as portas é outro dos nomes ligados aos campeões nacionais , tendo já a aprovação do treinador Sérgio Conceição. Já Fábio Silva foi associado ao Liverpool.chega hoje a Lisboa para assinar com o. Internacional marroquino vai realizar testes médicos e até pode ser apresentado. Já poderá estar de saída . Os leões querem recuperar investimento feito há um ano.- Enquanto espera por, ocontinua no mercado. Jorge Jesus quer mais um extremo para o lugar de. Enquanto, que não entra nos planos do treinador vê a liga espanhola como opção , comna corrida. Mas não são os únicos.Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique por aí!