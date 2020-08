8h30 - O médio Eduardo Camavinga, jovem francês de 17 anos do Rennes, interrompeu as negociações para a renovação do contrato com o clube gaulês, podendo assim integrar o Real Madrid no próximo verão, segundo escreve o 'As'. O jogador tem contrato até 2021.





8h18 - A imprensa internacional garante que está por horas a oficialização deno. O defesa brasileiro dodeverá assinar com os gunners um contrato válido por cinco anos, depois de o clube inglês ter desenbolsado 33 milhões de euros pelo seu passe.8h17 - A direção dogarante que, jovem jogador pretendido pelo, vai permanecer no clube durante pelo menos mais uma época.8h15 - Em Itália adensa-se cada vez mais o rumor de queestá de saída do. O treinador não se entende com o diretor desportivo,e vai ter terça-feira uma reunião com o presidente do clube,, para definir o seu futuro.- O, mas não está totalmente descartada a saída em definitivo do extremo contratado na época passada ao Liverpool, mediante uma boa proposta.- De saída doestá também, que foi contratado há um ano, mas nunca se adaptou e está agorapara poder decidir o seu futuro.- Orecebeu duas propostas por. Saiba mais- O ciclo denoterminou e, nos próximos dias,- O, segundo apurou, nunca chegou a apresentar aopara a aquisição de. O jogador foi contratado pelo- Devolvido peloe sem perspetivas de ser integrado no plantel doaguarda agora por decisões relativamente ao seu futuro. O canal de televisão BeIn Sports noticiou que os turcos donos serviços do internacional venezuelano.- Opretende avançar em força para agarrar de vezpara fechar nos próximos dias um acordo com o- Os dirigentes doque estiveram recentemente em Lisboa para conversar comjá voltaram ao Rio de Janeiro e, ao queapurou, as conversações porde um possível fumo branco.- Odefiniucomo um dos alvos preferenciais para reforçar o ataque e, ao queapurou,já transmitiu aque o avançado do Almería- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!