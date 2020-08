8h40 - Ricardo Schutte vai representar o Mirandés na temporada 2020/2021, por empréstimo do Rio Ave, anunciou esta segunda-feira o emblema espanhol.





8h31 - A imprensa inglesa noticia que ofaz contas para ver se consegue avançar para a contratação desem colocar em causa o fair-play financeiro. O argentino tem contrato com oaté 2021 e uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros.8h22 -, avançado checo daque na época passada jogou por empréstimo no, está muito perto de assinar com o, um negócio onde o clube alemão vai desembolsar 30 milhões de euros.8h07 - A Rádio 'RMC Sport' garante que, lateral espanhol do, foi oferecido ao- Oestá a negociar a transferência dee, nas últimas horas, o. O interesse dos espanhóis explica-se pelo regresso deao Real Madrid.é visto pelos dirigentes docomo o titular da baliza leonina nos próximos anos, mas a situação pode alterar-se caso surja em Alvalade uma. A SAD já rejeitou uma sondagem de 8 milhões.- Otemcomo segunda opção para reforçar o eixo do ataque. Saiba maisentrou no dossiê. Um dos temas de mercado mais delicados noconta agora com aportuguês que sugeriu o jogador ao- A contratação de, avançado do, complicou-se. De acordo com o que o nosso jornal apurou, oem chegar aos valores pretendidos pelos espanhóis.- Ojá iniciou conversações com o Sevilha por Carlos Fernández . O avançado espanhol, que atuou no Granada por empréstimo, é alternativa a, cuja contratação está mais complicada Mariano Díaz é o novo alvo do Benfica , surgindo como alternativa a Cavani.- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de mexidas no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!