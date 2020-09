9h11 - Depois de nas redes sociais os adeptos do Grémio terem colocado a possibilidade de Edinson Cavani ser apresentado na formação de Porto Alegre, no âmbito das comemorações do 117.º aniversário do clube, a direção voltou a afastar essa possibilidade.





9h07 - A imprensa italiana avança que o médio inglês, do, pode estar a caminho da, podendo reencontrar-se com o treinador, com quem trabalhou no9h04 - Ojá iniciou conversações para a contratação do guarda-redes islandês, do, segundo avança esta manhã o jornal 'The Telegraph'. O jogador é o escolhido pelos gunners para substituir, que está de saída para o8h59 - O jornal inglês 'Daily Telegraph' garante que ovai desistir da contratação de, do. Os red devils procuram um avançado e ponderam alternativas como8h21 - A imprensa internacional conta quejá informou oque vai deixar o Parque dos Príncipes em 2021 e o jornal 'As' enumera razões para o avançado francês assinar pelo. Entre elas está a admiração por Zidane e os objetivos de conquistar a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro.8h18 - O jornal espanhol 'Marca' escreve que onão desistiu da contratação do argentino, do, mas que o acordo está cada vez mais distante. O clube italiano quer 90 milhões pelo passe do avançado.8h14 - Em Itália os jornais escrevem que acomeça a ficar impaciente relativamente a, que tarda em acertar a rescisão com o- O central brasileiro, de 25 anos, que atua noforam convocados porpara o jogo com o PAOK, mas a continuidade dos dois jogadores no- O futuro decontinua sem definição, mas os representantes do avançado dotrabalham precisamente para encontrar uma resolução que agrade ao jogador e à SAD verde e branca. Nesta altura, comojá noticiou,com o- Estáda transferência dedopara o. Ao queapurou, o jogador já se encontra na Andaluzia e será hoje submetido à indispensável bateria de exames médicos.- Oestá interessado empelo médio brasileiro do, que continua no topo da lista do- Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia de movimentações no mercado de transferências, onde como é hábito acompanharemos todos os rumores e confirmações. Fique connosco!